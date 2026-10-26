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Легенда на Ливърпул посочи кой трябва да е новият треньор на Ман Юнайтед

26 октомври 2026, 12:42 часа 737 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Легенда на Ливърпул посочи кой трябва да е новият треньор на Ман Юнайтед

Кризата в Манчестър Юнайтед става все по-дълбока. "Червените дяволи" вече са в сезия от 8 мача без победа, а загубата с 0:3 от Борнемут в последния мач е втора поредна за тях. Преди това те бяха разгромени от Комо с 1:4 в Шампионска лига. Слабите представяния повдигат още повече въпроси около бъдещето на Майкъл Карик. А според легендата на Ливърпул Джейми Карагър името на новия треньор на Ман Юнайтед е ясно. Според него настоящият наставник на Астън Вила Унай Емери трябва да поеме "червените дяволи".

Джейми Карагър: "Той иска да спечели Шампионската лига"

Ето какво каза Джейми Карагър: "Когато мисля за Манчестър Юнайтед, именно този треньор ми идва на ум. Смятам, че Емери е най-добрият треньор във Висшата лига. Но нещо ме притеснява. Да, резултатите му в Лига Европа са впечатляващи, но човек, постигнал такъв успех, със сигурност иска да се докаже в Шампионската лига. Той иска да спечели Шампионската лига. В Астън Вила това няма да му се случи.

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Унай Емери

Ман Юнайтед е 16-и във Висшата лига

Той вече имаше не най-успешния си опит в два клуба - ПСЖ и Арсенал. И ми се струва, че той със сигурност би искал да получи възможност да докаже своите способности в клуб-гигант. Извинете, фенове на Вила". Манчестър Юнайтед се намира на 16-ото място във Висшата лига след изиграването на първите 8 кръга. "Червените дяволи" записаха само 1 победа, ч равенства и 3 загуби.

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Манчестър Юнайтед Джейми Карагър Унай Емери
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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