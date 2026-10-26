Шефовете на Ман Юнайтед обсъждат бъдещето на Майкъл Карик

Изпълнителният директор на Манчестър Юнайтед Омар Берада и директорът по футбол Джейсън Уилкокс са на базата в Карингтън, за да обсъдят бъдещето на подложения на сериозни критики мениджър на "червените дяволи" Майкъл Карик. Популярният бивш халф на Ман Юнайтед не само стабилизира отбора след колебливото управление на Рубен Аморим, но и помогна за промяна в курса, след като пристигането му през януари вдъхнови отбора да се изкачи до третото място във Висшата лига.

Бъдещето на Майкъл Карик е под голям въпрос

Силният престой на Карик доведе до подписване на двугодишен договор, за да остане мениджър на Ман Юнайтед, но само пет месеца по-късно той е изправен пред уволнение след загубата с 0:3 на "Олд Трафорд" от Борнемут на 25 октомври. Разговорите за ситуацията в момента последваха тази загуба и продължиха, след като Берада и Уилкокс пристигнаха в тренировъчния комплекс на Карингтън в понеделник сутринта, съобщава "Press Association".

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Ман Юнайтед няма по-лош старт от 1986 г. насам

Еди Хау, Антонио Конте и Юлиан Нагелсман са спрягани за потенциални заместници на Карик, след като Ман Юнайтед е без победа в осем поредни мача. Отборът от Манчестър спечели само два от 12-те си мача във всички турнири през този сезон, а седемте точки на тима от осем мача представляват най-лошия им старт в първенството от 1986 г. насам. В момента "червените дяволи" заемат 16-ото място във временното класиране на Висшата лига.

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