В Барса откровени за загубата от Реал Мадрид: "Бяхме бавни, струваше ни мача"

Барселона допусна втора поредна загуба при поражението си с 1:2 от Реал Мадрид в първото Ел Класико за сезона. Два гола на Килиан Мбапе бяха достатъчни за "белите" да стигнат до неочаквана победа, а каталунците не приличаха на себе си, като не показаха дори за миг формата, в която се намират от началото на сезона. След срещата треньорът на Барселона Ханзи Флик и една от големите звезди на отбора Педри изказаха мнение, че не са изиграли добър мач и че са им липсвали много неща в играта.

Педри: "През първото полувреме бяхме много бавни"

Ето какво каза Педри пред "DAZN": "Не изиграхме добър мач, през първото полувреме не бяхме себе си. Липсваха ни много неща. През втората част се представихме по-добре и заслужавахме да изравним, но след това ни хванаха на контраатака. През първото полувреме бяхме много бавни и на няколко пъти загубихме топката по небрежен начин. Срещу отбори от такъв калибър това се заплаща скъпо. Трябва да подобрим играта си. Искахме да спечелим Ел Класико пред собствените си фенове. Но сезонът е много дълъг. Тази вечер сме тъжни, но трябва да гледаме към това, което предстои".

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Ханзи Флик: "Барселона трябва да продължи напред"

Ханзи Флик също не остана доволен от представянето на отбора: "Имахме положения, но ни липсваше плавност в играта. През второто полувреме започнахме да създаваме опасности, но точно тогава допуснахме сериозно отпускане, което ни струваше мача. Не е лесно, но трябва да го приемем. Барселона трябва да продължи напред. Трябва да се опитаме да се откъснем от футбола и да забравим за тренировките. Трябва да си върнем свежестта от предишните мачове през сезона".

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