Кога и къде да гледаме церемонията по връчване на "Златната топка"?

Дойде и времето от годината в, което се раздават най-големите награди във футболния свят. Днес ще можем да разберем кой е най-добрият играч на всяка една позиция, кой е най-добрият треньор, кой попада в най-добрия отбор. Но най-важното - ще разберем кой е най-добрият играч. Той ще получи "Златната топка" - наградата, за която всеки футболист мечтае, днес, на 26 октомври.

"Златната топка": Начален час и ТВ

Актуалният носител на "Златната топка" Усман Дембеле има добри аргументи да спечели за втори път индивидуалната награда, след като спечели Шампионска лига за втори пореден път и се представи добре на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, където Франция завърши на четвърто място. Но почти със сигурност няма да повтори постижението си, тъй като индивидуалните успехи на Килиан Мбапе са трудни за задминаване, Ламин Ямал спечели Ла Лига и Мондиал 2026, а Хари Кейн направи един от най-добрите сезони в кариерата си. Според мнозина това са и тримата основни кандидати за "Златната топка".

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Кога започва церемонията по връчване на "Златната топка"?

Церемонията по връчване на "Златната топка", на която ще бъдат връчени и куп други награди, ще се проведе днес, на 26 октомври. Началото ѝ е насрочено за 21:00 ч. българско време.

По коя телевизия да гледаме церемонията по връчване на "Златната топка"?

Церемонията по връчване на "Златната топка" ще бъде предавана пряко в българския телевизионен ефир. Каналът, който ще излъчва събитието е bTV Action. А ако нямате възможност да наблюдавате церемонията на живо, всичко най-интересно от нея ще бъде отразено в спорната секция на Actualno.com.

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