Реал Мадрид и Мбапе смълчаха "Камп Ноу"! Барселона посърна с втора поредна загуба

Реал Мадрид е победителят от първото Ел Класико за сезона в Ла лига! "Кралете" надделяха с 2:1 при визитата си на Барселона на "Камп Ноу". Двубоят премина на високи обороти и беше много оспорван. В края на първата част Килиан Мбапе даде аванс на мадридчани, а бързо след почивката Рафиня възстанови равенството. Когато изглеждаше, че срещата ще приключи наравно, Мбапе смълча феновете на вечния съперник с победния гол. Това е първа загуба за каталунците в шампионата и втора от началото на сезона, след като преди дни отстъпиха с 2:4 от ПСЖ в Шампионска лига.

Реал Мадрид пречупи Барселона

"Кралете" се ориентираха по-добре и първи погледнаха към съперниковата врата. Това се случи в 5-а минута, когато Арда Гюлер отправи неточен удар. Барселона отговори с два опита на Антъни Гордън, с които Андрий Лунин се справи без проблем. Малко след това и Жоан Гарсия показа добър рефлекс след изстрел на турския национал на Реал Мадрид. Последваха два удара на Рафиня, който също не намери очертанията на вратата. След половин час игра Ханзи Флик бе принуден да прави смяна, тъй като Шави Еспарт получи контузия от нарушение на Орелиан Чуамени. След това Рафиня, Килиан Мбапе и Гордън не успяха да застрашат съперниковите вратари.

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Първото полувреме премина много равностойно, но в крайна сметка единият отбор се оттегли на почивката с гол аванс. В 41-а минута Реал Мадрид излезе напред в резултата, след като несполучлив опит за изчистване на Жерар Мартин попадна в Килиан Мбапе и той я прати в мрежата за 1:0. Барселона се опита да отговори на момента, но Ламин Ямал и Родри не успяха да осъществят обрата. В добавените минути на първата част голмайсторът Мбапе нацели гредата, но се оказа и в засада.

Второто полувреме продължи на високи обороти, като двата тима атакуваха, без да създават сериозни опасности. Каталунците все пак се възползваха по-добре от шансовете си и в 61-а минута изравниха. Педри получи на границата на наказателното поле след корнер и подаде към Рафиня, който я мушна между краката на Джуд Белингам за 1:1. Последва нов опит на Гюлер, който бе отразен от Жоан Гарсия. В 65-а минута стражът на Реал направи впечатляващо спасяване с една ръка, за да спре удар на Жерар Мартин. Последва нова намеса на Гарсия срещу Гюлер.

В следващите минути Ямал попадна по светлините на прожекторите, опитвайки се да донесе победата на Барселона, но и трите му опита не сполучиха. Така се стигна до 87-а минута, когато Реал Мадрид си спечели мача. Резервата Едуардо Камавинга нахлу в предни позиции и преодоля Пау Кубарси, след което подаде към Килиан Мбапе, който смълча "Камп Ноу" с втория си гол за вечерта. Така "кралете" стигнаха до успеха, който беше много важен, тъй като не позволи на каталунците да се отдалечат с девет точки на върха.

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