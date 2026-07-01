Класиране на голмайсторите на Световното първенство 2026 - Мбапе изравни Меси на върха! (ОБНОВЕНА)

23-ото Световно първенство по футбол 2026 очаква новия носител на "Златната обувка" за най-много попадения в турнира! През изминалите 22 издания са отбелязани общо над 7000 гола от близо 1300 различни футболисти. Само 101 от тях обаче са отбелязали 5 или повече попадения на световни първенства. Рекордьорът с най-много голове на световни първенства преди настоящия шампионат беше Мирослав Клозе, който има 16 попадения на сметката си - но неговото постижение беше изравнено от Лионел Меси още с първия му мач на Световното в САЩ, Канада и Мексико - хеттрик срещу Алжир, преди това първенство той имаше 13 гола. Меси обаче естествено вече направи повече - еднолично начело във вечната класация, с 19 попадения, след като вкара 2 гола на Австрия и дори изпусна дузпа, разписа се и от пряк свободен удар срещу Йордания.

Кой ще спечели "Златната обувка": Класация за най-много голове на Мондиал 2026

Много близо до тях са легенди като Роналдо и Герд Мюлер, които имат съответно 15 и 14. В опасна близост е и Килиан Мбапе от Франция, който имаше 12 гола преди началото на Световното 2026, а вече е с 16 - колкото и Клозе. Хари Кейн, Неймар и Кристиано Роналдо пък имат по 8 гола на световни първенства, но Кейн заби 2 гола в първия си мач, добави още 1 и в третия си, срещу Панама и вече е с 11. Срещу Узбекистан, във втория си мач на настоящото световно първенство, Кристиано Роналдо също вкара 2 гола и вече е на кота 10.

В Катар 2022 наградата "Златна обувка" отиде при Килиан Мбапе с 8 гола. В Русия 2018 пък Хари Кейн от Англия успя да спечели приза с 6 гола. През тази година обаче се очаква наградата да бъде спечелена с повече голове, тъй като турнирът е в нов формат от 48 отбора. Груповите фази ще позволят на големите фаворити да се развихрят в атака, а елиминационната фаза започва от 1/16-финали.

В тази статия ще можете да следите актуалното класиране при голмайсторите на Мондиал 2026:

Лионел Меси (Аржентина); Килиан Мбапе (Франция) - 6 гола Ерлинг Холанд (Норвегия) - 5 гола Усман Дембеле (Франция); Винисиус Жуниор (Бразилия) - 4 гола Джонатан Дейвид (Канада); Дениз Ундав, Кай Хаверц (Германия), Йоан Манзамби (Швейцария); Исмаел Саибари (Мароко); Матеус Куня (Бразилия); Брайън Броби, Коди Гакпо (Нидерландия); Елайджа Джъст (Нова Зеландия), Хари Кейн (Англия); Йоан Уиса (ДР Конго) - 3 гола Фоларин Балогун (САЩ); Ясин Аяри, Антъни Еланга (Швеция); Кайл Ларин (Канада); Крисенсио Съмървил (Нидерландия); Аясе Уеда (Япония); Микел Оярсабал (Испания); Максимилиано Араухо (Уругвай); Исмаила Сар (Сенегал); Кристиано Роналдо (Португалия); Даниел Муньос (Колумбия); Рубен Варгас (Швейцария); Хулиан Киньонес (Мексико); Никола Пепе (Кот д'Ивоар); Леандро Тросар (Белгия); Рамин Резаеян (Иран); Джуд Белингам (Англия); Риад Марез (Алжир); Марко Арнаутович (Австрия); Амад Диало (Кот д'Ивоар); Брадли Баркола (Франция) - 2 гола Буалем Хухи (Катар); Бреел Емболо, Гранит Джака (Швейцария); Раул Хименес, Луис Ромо, Матео Чавес, Алваро Фидалго (Мексико); Ладислав Крейчи, Михал Садилек (Чехия); Хи-Чан Хуан, Хюн-Гю О (Южна Корея); Йово Лукич, Ермин Махмич, Керим Алайбегович, Ермин Мамич (Босна и Херцеговина); Нейтън Салиба, Промис Дейвид, Стивън Еустакио (Канада); Джовани Рейна, Александър Фрийман, Остин Тръсти, Себастиан Берхалтер (САЩ); Маурицио Прадо, Матиас Галарза; Хулио Енсисо (Парагвай); Джон Макгин (Шотландия); Нестори Иранкунда (Австралия); Конър Меткалф (Австралия); Феликс Нмека, Нико Шлотербек, Джамал Мусиала, Натаниъл Браун; Лерой Сане (Германия); Върджил ван Дайк, Ян Пол Ван Хеке (Нидерландия); Кейто Накамура, Даичи Камада, Юния Ито, Дайзен Маеда, Каишу Сано (Япония); Александър Исак, Виктор Гьокереш, Матиас Сванберг (Швеция); Абдула Ал-Амри (Саудитска Арабия); Агустин Канобио (Уругвай); Мохамад Мохеби (Иран); Дезире Дуе (Франция); Ибрахим Мбайе (Сенегал); Лео Йостигард, Маркус Педерсен, Антонио Нуса (Норвегия); Айман Хюсеин (Ирак); Романо Шмид, Марсел Сабицер, Саша Калайджич (Австрия); Али Олуан, Муса Тамари, Низар Ал-Раждан (Йордания); Жоао Невеш, Нуно Мендеш, Рафаел Леао (Португалия); Мартин Батурина, Анте Будимир, Петар Муса, Петер Сучич, Никола Влашич (Хърватия); Маркъс Рашфорд (Англия); Луис Диас, Хаминтон Леандро Кампас (Колумбия); Абосбек Файзулаев, Елдор Шомуродов (Узбекистан); Кейлъб Иренки, Дерик Лукасен (Гана); Тебохо Мокоена, Тапело Масеко (ЮАР); Ламин Ямал, Алекс Баена (Испания); Кевин Лемини, Хелио Варела (Кабо Верде); Фин Сърман (Нова Зенландия); Мохамед Зико, Тразеге, Мохамед Салах, Емам Ашур, Махмуд Сабер (Египет); Надир Бенбуали, Амин Гуири, Рафик Белгали (Алжир); Хасан Ал Хайдос (Катар); Ашраф Хакими, Суфиан Рахими, Гесиме Ясин, Иса Диоп (Мароко); Уилсон Исидор (Хаити); Нилсон Ангуло, Гонсало Плата (Еквадор); Хазем Мастури (Тунис), Арда Гюлер, Беръш Йълмаз, Каан Айхан (Турция); Кевин де Бройне, Ромелу Лукаку, Алексис Саелемакерс (Белгия); Фистън Майеле (ДР Конго); Джовани Ло Селсо, Лаутаро Мартинес (Аржентина); Каземиро, Габриел Мартинели (Бразилия) - 1 гол