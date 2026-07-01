Заради поправка за изборите: Тръмп бе блокиран от своите при гласуването на важен законопроект

Съюзници на президента Доналд Тръмп от твърдолинейните среди в Републиканската партия блокираха важен законопроект за отбранителната политика в Камарата на представителите на САЩ. Те настояха пред партийното си ръководство да прокара отделен законопроект за затягане на изискванията за идентификация на избирателите и гражданството им при федералните избори, предаде Ройтерс.

Процедурното гласуване, необходимо за започване на дебатите по законопроекта за отбраната, се провали с 224 гласа "против" срещу 198 "за", след като повече от десет твърдолинейни републиканци, водени от конгресмен Анна Паулина Луна, се разграничиха от партийните си лидери, защото те не бяха включили изискванията за идентификация на избирателите от Закона "СПАСИ Америка" (SAVE America Act) към законопроекта за отбраната като поправка.

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Председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън се опита да събере подкрепа за прокарването на законопроекта за отбраната, като предложи Законът "СПАСИ Америка" да бъде добавен към законодателството след неговото приемане. Той също така заяви, че републиканците планират да включат части от закона за реформата на избирателната система в отделен законопроект за бюджета.

Луна отхвърли и двете предложения на Джонсън, като заяви, че нито едно от тях няма да успее да прокара законопроекта през Сената, където той буксува от месеци. Републиканците в Сената твърдят, че не разполагат с необходимите гласове за приемане на мярката.

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Законът "СПАСИ Америка" ще изисква лична карта със снимка за гласуване на федерални избори и доказателство за американско гражданство за регистрация, като същевременно ще задължи щатите да предадат списъците си с регистрирани избиратели на федералното правителство. Тръмп заяви, че иска законопроектът да премахне всеобщото право на гласуване по пощата – предложение, срещу което се противопоставят някои републиканци.

Критиците на законопроекта, сред които и демократите, твърдят, че мярката е насочена към справянето с гласуването от лица, които не са граждани – явление, което се наблюдава само в редки случаи – и че проектозаконът би лишил от избирателни права американците, които нямат лесен достъп до паспорти и свидетелства за раждане.

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