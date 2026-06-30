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За връзката между България и световните оперни сцени: Разказва Георги Тошев (ВИДЕО)

30 юни 2026, 15:11 часа 675 прочитания 0 коментара

Гена Димитрова може би остава най-неразказаната и най-голямата българска оперна дива. Не подценявам Райна Кабаиванска, да е жива и здрава, защото това е друго ниво, но Гена Димитрова е особен случай. 

Това разказа в предаването "Студио Actualno" журналистът и продуцент Георги Тошев във връзка с предстоящото турне на Филхармония Guiseppe Verdi di Salerno в България. 

По думите на Тошев театърът в Салерно е бил любим на българската оперна легенда Гена Димитрова, която изнася грандиозен концерт заедно с тенора Никола Мартинучи на сцената на театъра. 

"Тя минава оттам в началото и в края на своята кариера, когато оперните певци нямат същия мащаб да изпълват Арена Ди Верона или Ла Скала. И тук вече е връзката между Гена Димитрова и Джузепе Верди. Тя се смята за една от най-големите певици в света, които могат да изнесат тежкия Верди в репертоар", разказа той. 

През август Филхармоничният оркестър Giuseppe Verdi от Салерно ще пристигне за пръв път в България и ще премине през шест ключови български града, пренасяйки магията на италианската опера и симфонично изкуство в: София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Стара Загора. Повече информация за събитието и билети можете да откриете тук

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Основана през 1997 г., Филхармонията е гръбнакът на оперните продукции в легендарния театър Giuseppe Verdi в Салерно, а специален акцент в турнето ще бъде присъствието на виртуоза на диригентската палка – маестро Гуидо Манкузи. Световнопризнатият диригент и композитор има дълбока емоционална връзка с България. В своята кариера той е имал и честта да дирижира незабравимата Гена Димитрова по време на нейните знакови изяви в Салерно.

Пред Actualno.com Тошев разказа, че е започнал работа по документален филм, който ще изследва връзките между италианския театър "Верди" и България. 

"Връзката между българските гласове, италианската култура и италианското музикално наследство е много хубава, защото тя продължава във времето", обясни журналистът. 

Повече за събитието и за музикалната връзка между България и Италия - вижте в интервюто.

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Георги Тошев Гена Димитрова Студио Actualno Филхармония Джузепе Верди
Мирослав Димитров
Мирослав Димитров Редактор
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