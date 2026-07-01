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Веднага след резил на Световното - падна голяма треньорска глава

01 юли 2026, 0:16 часа 867 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Веднага след резил на Световното - падна голяма треньорска глава

Веднага след като отпадна от Световното първенство по футбол 2026, Нидерландия остана без селекционер. Роналд Куман напусна поста като селекционер на "лалетата", след като неговият тим отпадна още на 1/16-финалите след поражение от Мароко след изпълнение на дузпи. Новината съобщи трансферното гуру Фабрицио Романо. А отпадането на Нидерландия е една от първите две големи сензации на турнира, след като и Германия се сбогува с надпреварата.

Роналд Куман напусна националния отбор на Нидерландия

Куман отказа да даде категорично изявление относно бъдещето си след дузпите в Монтерей, но той бе обект на множество критики за дефанзивния подход на "лалетата". Той бе попитан дали е подал оставка след мача, но отговори: "Не. Преди всичко ще подредя мислите си. Ще започна с това първото нещо сутринта (вторник). И може би ще стигна до заключение до обяд."

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Роналд Куман

Местните медии обвиниха Куман, че е изоставил „холандската школа“ на атакуващия футбол, като е излязъл с пет защитници срещу Мароко. Един репортер предположи, че отборът се е уплашил. Това разгневи Куман, който защити стратегията си, но не успя да убеди критиците. Сега Романо съобщава, че Куман сам е взел решение да разтрогне договора си и да напусне отбора след разочароващото отпадане на Нидерландия.

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Роналд Куман Световно първенство по футбол 2026 Нидерландия отбор
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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