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Засега Ормузкият проток остава със статут на военна зона

30 юни 2026, 23:11 часа 212 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Засега Ормузкият проток остава със статут на военна зона

Ормузкият проток ще остане със статут на военна зона поне до 9 юли въпреки крехкото примирие между САЩ и Иран, съобщиха двете глобални организации за социален диалог между работниците и работодателите в корабоплаването, цитирани от Франс прес.

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"Това решение отчита значителния и продължаващ риск за живота на моряците и бързо променящата се ситуация в региона“, се посочва в съвместно изявление на Международната федерация на транспортните работници и Съвместната група за преговори, която представлява работодателите в корабоплаването. Статутът се отнася за около 15 000 търговски кораба по света, чиито компании са сключили колективни трудови договори.

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Съгласно тези споразумения моряците, които плават в обявени за военни зони райони, получават двойно възнаграждение и имат право да откажат да отплават, както и да поискат репатриране за сметка на работодателя.

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Ормузкият проток беше определен като зона на военни операции на 5 март, четири дни след първите атаки срещу търговски кораби, преминаващи през него. След 1 март търговското корабоплаване беше сериозно засегнато, след като Иран затвори протока в отговор на ударите на САЩ и Израел. По време на конфликта са загинали най-малко 14 моряци, а над 40 кораба са били атакувани. За последно атаки срещу търговски кораби в Ормузкия проток имаше миналата седмица.

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САЩ Ормузкия пролив Ормузки проток война Иран
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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