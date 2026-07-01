Тенис легенда окончателно се сбогува с Уимбълдън след убийствен мач с 4 тайбрека, касаещ косвено и Григор Димитров

Швейцарската тенис легенда Стан Вавринка окончателно се сбогува с Уимбълдън след загуба от италианеца Матео Беретини в първия кръг след загуба със 7:6 (7), 6:7 (16), 6:7 (7), 6:7 (5) в маратонски мач, който се реши изцяло след четири тайбрека. Двамата се бориха под покрития покрив на корта в продължение на 4 часа и 15 минути. Това бе и последният мач в кариерата на Вавринка на Уимбълдън. 41-годишният тенисист прекратява кариерата си в края на сезона, като вече обяви прощален турнир в Женева, на който ще го уважат Роджър Федерер, Анди Мъри и Гаел Монфис.

Вавринка отпадна от Уимбълдън след маратонски мач с Беретини

Вавринка спечели първия сет след тайбрек, в който излъга съперника си от Италия с 9:7. Във втория сет сценарият се повтори, само драмата бе още по-голяма и двамата тенисисти пропуснаха по пет геймбола в тайбрека, преди италианецът да изравни след 18:16.

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В третата част новото бе, че Варвинка и Беретини си размениха по един пробив, но отново се стигна до тайбрек, спечелен от по-младия италианец с 9:7. И четвъртият сет предложи същата драма с тайбрек. Беретини стигна до три мачбола при 6:3, като пропусна първите два, но реализира третия за крайния успех.

Победителят потенциално може да срещне Григор в третия кръг

Във втория кръг Матео Беретини ще срещне поставения под номер 20 в схемата на турнира Артюр Фис от Франция, който започна с победа срещу белгиеца Рафаел Колиньон със 7:5, 6:1, 6:3. Любопитното е, че мачът между Вавринка и Беретини косвено касае и Григор Димитров, тъй като победителят от двойката Беретини - Фис ще срещне победителя от двойката Димитров - Меншик в третия кръг на турнира.

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