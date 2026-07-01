Неуспешно завръщане: 44-годишната Серина Уилямс отпадна още на старта на Уимбълдън

Американската легенда Серина Уилямс, която е спечелила 23 титли от Големия шлем, от които седем на "Уимбълдън", се завърна на тревния корт със загуба от австралийката Мая Джойнт с 3:6, 7:6 (6), 3:6 за два часа и 25 минути на корта. 44-годишната сестра Уилямс отново игра на сингъл след повече от четири години прекъсване, като получи "уайлд кард" от организаторите, а срещу нея бе 87-ата в света.

Серина Уилямс загуби от Мая Джойнт в първия кръг

Серина започна равностойно мача, като печелеше спойкойно геймовете на свой сервис до 3:3. При 3:4 американската ветеранка допусна пробив, а след това австралийката спечели първата част с 6:3. Тя загуби първото си подаване във втората част, което бе затвърдено от Май Джойнт, която поведе с 2:0. Американката обаче върна пробива и изравни при 3:3, а след това последва нова размяна на пробиви и 4:4.

В 11-ия гейм майката на две деца Серина спаси четири точки за пробив и успя да поведе с 6:5 под бурните овации на публиката в Лондон. Джойнт обаче спечели следващия гейм на нула и се стигна до тайбрек. В него австралийката стигна до мачбол при 6:5, но американката направи два страхотни сервиса, с които стигна до обрат, а след това и до мини пробив, който прати мача в трети сет.

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В третата част Мая Джойнт отново направи пробив в точния момент - за 5:3, а след това спечели сервис гейма и целия мач. Във втория кръг Джойнт ще се изправи срещу филипинката Александра Еала, който се наложи на старта над Рената Сарасуа от Мексико с 6:1, 6:2.

Елена Рибакина оцеля срещу дебютантката Лоис Боасон

В същото време втората поставена в схемата и шампионка от "Уимбълдън" през 2022 година Елена Рибакина от Казахстан оцеля в първия кръг срещу дебютантката от Франция Лоис Боасон, за да постигне трудна победа с 6:4, 1:6, 6:3.

Боасон, която се радваше на приказен път до полуфиналите на "Ролан Гарос" миналата година, но беше елиминирана в първия кръг тази година, бе подпомогната от изпълненото с грешки представяне на родената в Русия казахстанка, класирана 152 места над нея.

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