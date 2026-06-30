Какво знаем за бюджета на Радев до момента? (ВИДЕО)

Какво се случва с държавния бюджет и какви ще бъдат промените, които планира правителството на Прогресивна България?

Съветът на Европейския съюз официално потвърди препоръката на Европейската комисия от началото на месец юни за започване на процедура при прекомерен дефицит (EDP/ППДФ) срещу България, като призова правителството да предприеме мерки за ограничаване на публичните разходи.

Макар все още да няма готов бюджет, някои от параметрите вече са ясни. Дефицитът в държавата остава в размер на 5.7 процента от БВП, а дългът ще е над 37 млрд евро.

Същевременно, в проекта за бюджета са заложени 30 милиона евро за осигуряването на станалите вече задължителни коледни и великденски добавки за социално уязвимите групи в страната.

Очаква се държавните служители да поемат 20% от осигуровките си с предпоставката от догодина да станат 40%. Максималният осигурителен доход става 2300 евро, а винетките ще поскъпнат с 30%.

Синдикатите настояват реформите, засягащи държавната администрация, да бъдат моментално спрени и ако служителите бъдат приравнени към останалите работещи в частния сектор по отношение на осигуряването, трябва да отпаднат и ограниченията, заложени в Закона за държавния служител.

Точните параметри на бюджета се очаква да станат ясни съвсем скоро. Припомняме, че наесен държавата трябва да започне да готви и бюджет 2027.