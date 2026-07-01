Украйна отново атакува Московска област, подписа ключово споразумение с Швеция (ВИДЕО)

Беше докладвано за ракетно нападение в Московска област тази вечер. Подробности относно целите, последствията и щетите все още не са известни. В социалните мрежи бяха разпространени кадри, заснети на място веднага след удара. Според очевидци, ракета е ударила район южно от Москва.
Footage reportedly taken right after impact. Local channels report a missile struck an area just south of Moscow. #Russia https://t.co/QIpEPyDw2C pic.twitter.com/uQf9d1LFP6— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 30, 2026
Русия спира железопътните връзки с Финландия
Русия ще спре временно движението на хора, превозни средства, стоки и товари през няколко железопътни гранични пункта с Финландия, Естония и Латвия от 1 юли съгласно правителствено нареждане, подписано от премиера Михаил Мишустин. Нареждането се отнася за посочените железопътни контролни пунктове по границите на Русия с трите държави и нарежда на властите да уведомят Хелзинки, Талин и Рига.
❗️Russia will temporarily suspend the movement of people, vehicles, goods, and cargo through several rail border crossings with Finland, Estonia, and Latvia from July 1 under a government order signed by Prime Minister Mikhail Mishustin. The order applies to designated railway… pic.twitter.com/EL36iXIi4t— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 30, 2026
Украйна получава още 16 самолета Gripen
Украйна подписа важно споразумение със Швеция за закупуване на 16 многоцелеви изтребителя Gripen E. Според споразумението Стокхолм ще предостави също 16 самолета Gripen C/D като военна помощ, започвайки от началото на 2027 г., за да ускори обучението на пилотите и интегрирането им. Закупената ескадрила Gripen E, финансирана чрез европейска кредитна линия с подкрепата на Обединеното кралство, е предвидена за доставка от началото на 2029 г. Самолетите ще бъдат оборудвани за използване с далекобойни ракети въздух-въздух Meteor.
Ukraine signed a landmark agreement with Sweden to acquire 16 Gripen E multirole fighters. Under the deal, Sweden will also provide 16 Gripen C/D aircraft as military aid starting in early 2027 to accelerate pilot training and integration. The purchased Gripen E fleet, financed… pic.twitter.com/9yvtMskSRv— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 30, 2026
Киев иска руски кораби да бъдат признати за легитмни военни цели
Украйна е поискала от Международната морска организация да признае корабите от сенчестия руски флот за легитимни военни цели, съобщава Financial Times. В писмо от 26 юни заместник-премиерът Олексий Кулеба твърди, че транспортирането на санкциониран руски петрол пряко финансира войната и не трябва да се третира като обикновена търговска дейност. Инициативата цели да укрепи правната основа за удари по морската логистика на Русия.
В Крим горива скоро няма да има
Инсталираният от Русия управител на Крим Сергей Аксенов заяви, че големи обеми гориво няма да бъдат пуснати в продажба през следващите дни. Изказването му е в противоречие на твърденията на Владимир Путин, че недостигът скоро ще бъде преодолян. Той каза, че жителите подават ежедневни оплаквания относно несправедливи прекъсвания на електроенергията и обществения транспорт, който не обслужва маршрути.
Crimea’s Russian-installed head Sergey Aksyonov said large fuel volumes will not go on sale in the coming days, despite Putin’s claims that shortages would ease soon. He said residents are filing daily complaints about unfair power outages and public transport failing to run… pic.twitter.com/qKuIMIwHZw— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 30, 2026