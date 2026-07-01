Кабинетът "Радев":

Украйна отново атакува Московска област, подписа ключово споразумение с Швеция (ВИДЕО)

01 юли 2026, 1:33 часа 481 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Украйна отново атакува Московска област, подписа ключово споразумение с Швеция (ВИДЕО)

Беше докладвано за ракетно нападение в Московска област тази вечер. Подробности относно целите, последствията и щетите все още не са известни. В социалните мрежи бяха разпространени кадри, заснети на място веднага след удара. Според очевидци, ракета е ударила район южно от Москва.

Русия спира железопътните връзки с Финландия 

Русия ще спре временно движението на хора, превозни средства, стоки и товари през няколко железопътни гранични пункта с Финландия, Естония и Латвия от 1 юли съгласно правителствено нареждане, подписано от премиера Михаил Мишустин. Нареждането се отнася за посочените железопътни контролни пунктове по границите на Русия с трите държави и нарежда на властите да уведомят Хелзинки, Талин и Рига.

Украйна получава още 16 самолета Gripen

Украйна подписа важно споразумение със Швеция за закупуване на 16 многоцелеви изтребителя Gripen E. Според споразумението Стокхолм ще предостави също 16 самолета Gripen C/D като военна помощ, започвайки от началото на 2027 г., за да ускори обучението на пилотите и интегрирането им. Закупената ескадрила Gripen E, финансирана чрез европейска кредитна линия с подкрепата на Обединеното кралство, е предвидена за доставка от началото на 2029 г. Самолетите ще бъдат оборудвани за използване с далекобойни ракети въздух-въздух Meteor.

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Киев иска руски кораби да бъдат признати за легитмни военни цели

Украйна е поискала от Международната морска организация да признае корабите от сенчестия руски флот за легитимни военни цели, съобщава Financial Times. В писмо от 26 юни заместник-премиерът Олексий Кулеба твърди, че транспортирането на санкциониран руски петрол пряко финансира войната и не трябва да се третира като обикновена търговска дейност. Инициативата цели да укрепи правната основа за удари по морската логистика на Русия.

В Крим горива скоро няма да има

Инсталираният от Русия управител на Крим Сергей Аксенов заяви, че големи обеми гориво няма да бъдат пуснати в продажба през следващите дни. Изказването му е в противоречие на твърденията на Владимир Путин, че недостигът скоро ще бъде преодолян. Той каза, че жителите подават ежедневни оплаквания относно несправедливи прекъсвания на електроенергията и обществения транспорт, който не обслужва маршрути.

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Gripen война Украйна Московска област руски сенчест флот
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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