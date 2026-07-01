Кабинетът "Радев":

Франция отнесе поредната си жертва! Мбапе изравни Меси и чака "касапите" от Парагвай

01 юли 2026, 1:54 часа 3774 прочитания 0 коментара

Големият фаворит за световната титла Франция не срещна никакви проблеми срещу отбора на Швеция и го победи с категоричното 3:0 в среща от 1/16-финалите на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Мачът на стадион "Мидоуландс" в Ийст Рутерфорд можеше да е значително по-резултатен, но само липсата на късмет и блестящите намеси на шведския вратар Видел Зедерстрьом спасиха Швеция от по-тежко поражение.

Франция разби Швеция и е на 1/8-финал на Мондиал 2026

Килиан Мбапе изравни Лионел Меси по голове на Световното, след като отбеляза две попадения за победата и вече има шест гола на сметката си. Един гол добави и Брадли Баркола, който започна като титуляр за сметка на Дезире Дуе. Мбапе също така уцели греда, а друг негов гол бе отменен заради засада. С множество пропуски се отчете и Майкъл Олисе, който обаче вече е лидер по асистенции на турнира след две голови подавания в мача.

Така Франция се класира за 1/8-финалите, където ще срещне отбора на Парагвай, който отстрани Германия след много груба игра. Тази антифутболна игра може да се окаже по-различно предизвикателство за "петлите", които определено играят най-красивия и офанзивен футбол до момента в надпреварата.

Килиан Мбапе

ПЪРВО ПОЛУВРЕМЕ

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Първите 15-на минути започнаха опознавателно за двата тима. В 19-ата минута се откри и първата голова ситуация. Брадли Баркола проби от средата на терена чак до наказателното поле на съперника, преодолявайки няколко играчи на Швеция, а накрая нанесе и удар, но не намери целта. Само минута по-късно Килиан Мбапе се отскубна зад отбраната на Швеция след извеждащ пас и вкара гол, но попадението бе отменено заради засада.

В 30-ата минута Адриен Рабио стреля остро по диагонал в наказателното поле, но шведският страж изби с крак. Франция продължи да затяга обръча, като в 32-ата минута Кунде много хитро намери Мбапе в наказателното поле, който от чиста позиция можеше да вкара, но стреля в гредата. Малко след 40-ата минута и Мбапе, и Олисе показаха една от силните си страни - остри удари от дистанция. Изстрелите бяха опасни, но не се стигна до гол.

Майкъл Олисе

В 45-ата минута нов удар на Олисе от дистанция принуди стража Видел Зедерстрьом да избива в корнер. От последвалия ъглов удар обаче Франция откри. След късо изпълнение на корнера топката стигна до Мбапе, който успя да си освободи пространство за стрелба и да се разпише - 1:0! До почивката Швеция организира две опасни атаки, с които опита да изравни, но не успя.

ВТОРО ПОЛУВРЕМЕ

В 53-ата минута Франция удвои преднината си. Майкъл Олисе успя да изведе Брадли Баркола, който намери добра позиция за стрелба и разстреля Видел Зедерстрьом - 2:0! В 61-ата минута Майкъл Олисе отправи поредния опасен удар от дистанция към вратата на Швеция, но и този път стражът на Дарби Каунти се намеси. В следващите минути Олисе направи няколко пропуска.

В 74-ата минута Олисе влезе в ролята на асистент, подавайки за шестия гол на Килиан Мбапе в турнира. Нападателят на Реал разстреля Зедерстрьом  за 3:0! Олисе пък записа шестата си асистенция в турнира, като е лидер по този показател сред всички играчи на Световното. До края Дешан си позволи и няколко ротации, а Франция спокойно затвори мача, класирайки се за 1/8-финалите, където ще срещне Парагвай.

Преди мача

Франция излезе безупречно от груповата фаза с три убедителни победи над Сенегал, Ирак и Норвегия. Мнозина смятат "петлите" за най-убедителния отбор в групите. Франция игра финал на Световното през 2022, а през 2018 стана световен шампион. Това е последен голям форум за Дидие Дешан, който по време на груповата фаза загуби своя баща. Килиан Мбапе пък е с четири гола до момента и ще опита да доближи лидела Лионел Меси, който е с шест.

Швеция

Швеция тръгна с убедителна победа над Тунис, но после допусна разгром срещу Нидерландия, а след това направи равенство с Япония. Шведите показват, че имат качествен състав, но срещу Франция влизат като аутсайдер. Виктор Гьокереш и Александър Исак са двете големи звезди на отбора в нападение, като именно от тях се очаква да застрашат вратата на Франция.

СТАРТОВИ СЪСТАВИ

Франция: 16. Майк Менян – 5. Жул Кунде, 4. Дайо Упамекано, 17. Уилям Салиба, 3. Люка Дин – 14. Адриен Рабио, 8. Орелиен Чуамени – 7. Усман Дембеле, 11. Майкъл Олисе, 12. Брадли Баркола – 10. Килиан Мбапе (К)

Швеция: 1. Якоб Зетерстрьом - 2. Густаф Лагербилке, 3. Виктор Линдельоф (К), 5. Габриел Гудмундсон, 8. Даниел Свенсон, 24. Елиот Строуд - 18. Ясин Аяри, 7. Лукас Бергвал, 11. Антъни Еланга - 17. Виктор Гьокереш, 9. Александър Исак

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Франция отбор Световно първенство по футбол 2026 Сенегал отбор
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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