"Обама не даде на Иран 300 млрд. долара": Бивш държавен секретар с остра критика срещу Тръмп

Бившият държавен секретар на САЩ Джон Кери направи рязък контраст между ядреното споразумение на администрацията на Обама с Иран и предложеното от Доналд Тръмп финансово споразумение с Техеран. В интервю за Би Би Си Кери разкритикува това, което той определи като пакет от 300 милиарда долара, предлаган от президента.

Той определи новото предложение като „план Маршал за Иран“, поставяйки под въпрос разпределението на подобни средства в сравнение с други глобални нужди. Бившият висш дипломат съпостави тази цифра с финансовите условия на първоначалното ядрено споразумение. „Парите, които бяха в нашето споразумение, бяха около 1,78 милиарда долара. Това, за което той говори, е, че ще даде на иранците 300 милиарда долара“, каза той.

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Кери подчерта, че тези средства принадлежат на Техеран и произтичат от анулирана оръжейна сделка от 70-те години на миналия век. „Парите, които им дадохме, бяха техни пари, не наши. Те дойдоха от сделка за оръжия през 70-те години на миналия век, когато шахът все още беше там“, обясни Кери.

Технически ограничения на сделките

Джон Кери защити структурните ограничения, въведени съгласно първоначалната рамка. Той отбеляза унищожаването на ирански плутониев реактор, което се случи само две седмици преди да заработи.

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Първоначалното споразумение също така налагаше ограничения от начало до край върху доставките на ирански уран. Освен това, сделката е разположила 130 допълнителни инспектори в Иран, които да извършват ежедневни проверки. „130 допълнителни инспектори, разположени на терен в Иран всеки ден, проверяват по желание“, отбеляза Кери.

Пътят към войната

Отвъд финансовите и техническите аспекти, Кери посочи геополитическите промени, предизвикани от администрацията на САЩ и израелския премиер Бенямин Нетаняху. Кери отбеляза, че е имало ожесточена опозиция от страна на членовете на кабинета срещу идеите на Нетаняху, но Тръмп е решил да ги игнорира. „Когато премиерът на Израел е седнал в ситуационната зала и обсъдил какво ще се постигне и какво ще се случи, имаше членове на кабинета на самия президент, които смятаха, че това са глупости и го казаха“, заяви Кери. „Но президентът каза: „Звучи ми добре““, добави той.

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Кери добави, че тази президентска подкрепа активно е поставила САЩ на пътя към войната. „Обама беше убеден от Нетаняху да се присъедини към бомбардировките срещу Иран. И той поиска разрешение от Обама, за да продължи и да го направи“, каза по-късно Кери пред MS NOW. „Обама каза „не“ и отказа да участва в това, смятайки го за огромна грешка.“

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Той отбеляза и вътрешнополитическата динамика в Техеран по отношение на първоначалните преговори. „Аятолахът всъщност рискува, подкрепяйки преговорите“, каза той. Аятолахът се сблъска със значителна вътрешна негативна реакция от фракции, които предупредиха срещу преговори със САЩ.

„Хората, които се противопоставиха на постигането на споразумение, казаха на аятолаха: „Ако преговаряте с Великия Сатана, ще съжалявате“, отбеляза Кери. „Той понесе политическа критика за това вътрешно“, заключи бившият държавен секретар.

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