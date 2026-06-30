Цената на петрола: Два обрата в посоката заради Ормуз, САЩ и Иран

Цените на петрола отбелязаха леко понижение в началото на азиатската търговия във вторник, 30 юни, докато инвеститорите "претеглят" две неща - надеждите за възобновяване на преговорите между САЩ и Иран и продължаващите опасения от прекъсвания в доставките след новите военни сблъсъци между двете страни. Цените на петрола затвориха с повишение в понеделник (29 юни), след като се възстановиха от резкото разпродаване от миналата седмица, въпреки че както сортът „Брент“, така и американският WTI остават с над 9% под последните си върхове. Те отстъпиха до нивата, наблюдавани преди ескалацията на конфликта между САЩ, Израел и Иран.

Цените

Днес фючърсите на суровия петрол от сорта „Брент“, който е референтен за Европа, се продават за 72,26 долара за барел - понижение от 1,22% спрямо затварянето на пазарите в понеделник.

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Фючърсите на американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) спаднаха с 0,75% до 70,22 долара за барел.

Продължаването на преговорите САЩ-Иран и съдбата на Ормузкия проток са ключови за пазарите

Петролните пазари останаха на тръни, след като през уикенда Вашингтон и Техеран си размениха нови удари, като вниманието остана насочено към Ормузкия проток въпреки думите на президента на САЩ Доналд Тръмп, че двете страни ще проведат мирни преговори в Доха по-късно във вторник.

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Техеран обаче все още не се беше ангажирал с по-нататъшни преговори със САЩ тази седмица, което остави пазарите в несигурност дали ще се състои диалог.

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Заместник-министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади заяви, че Техеран ще продължи да преследва плановете си за съвместен надзор над морския трафик през пролива, дори ако Оман реши да не участва, което подчертава несигурността относно бъдещото управление на стратегическия воден път. Преди конфликта през Ормузкия проток преминаваше около една пета от световните доставки на суров петрол и втечнен природен газ.

Перспективата за по-голям ирански контрол върху трафика през пролива може да забави възстановяването на производството на суров петрол от Персийския залив, заявиха анализатори от ANZ, цитирани от Investing.com. Те добавиха, че продължаващите рискове за корабоплаването продължават да засенчват перспективите за доставките в региона.

Също така заявиха, че макар цените на суровия петрол до голяма степен да са отстъпили от печалбите, постигнати в резултат на войната, по-стегнатите пазари на рафинирани горива продължават да сочат към основни ограничения в предлагането, което би трябвало да подкрепи маржовете на рафинериите, дори и цените на суровия петрол да останат ниски.

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