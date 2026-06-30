WSJ: Щети за милиарди - Иран и ударите му по американски военни бази

Американската военноморска база в Бахрейн беше многократно атакувана между края на февруари и юни. Разследване на The Wall Street Journal, базирано на анализ на сателитни изображения, видеоклипове от социалните мрежи и интервюта с настоящи и бивши военни, стига до извода, че ударите са нанесли значителни щети на съоръженията, чийто мащаб Пентагонът не е признал публично. Според изданието щабът на командването, поне дузина други сгради и два сателитни комуникационни терминала са понесли сериозни поражения.

Американските военни твърдят, че при атаките няма жертви и че те не са оказали съществено влияние върху операциите на базата. Съединените щати евакуираха по-голямата част от персонала, като оставиха само ограничен контингент.

"От началото на войната CENTCOM дава приоритет на защитата на персонала пред активите и тази стратегия се е доказала като ефективна. Иран е изстрелял над 8000 ракети и дрона, но само два удара са довели до смъртта на американски военнослужещи", заяви капитан Тим Хокинс, говорител на Централното командване на САЩ (CENTCOM), което ръководи американските сили в Близкия изток. Още: Цената на петрола: "Странно самодоволство" на пазара след подновените удари между САЩ и Иран

Хокинс допълни, че САЩ са нанесли значително по-големи щети на Иран, като са поразили над 13 500 цели.

Сериозните поражения по единствената американска военноморска база в Близкия изток, както и ударите по най-малко 20 американски военни и дипломатически обекта в региона, карат Вашингтон да преразгледа мащаба и начина на военното си присъствие.

Нова стратегия за американските бази

Американската армия обсъжда модернизиране на базата в Бахрейн, намаляване на присъствието в Кувейт и Саудитска Арабия и преместване на част от базите или техните функции по-на запад, извън обсега на иранските ракети и дронове. Още: Заради американските атаки: Иран отмени участието си в техническите преговори

Според обсъжданите варианти част от разрушените съоръжения може изобщо да не бъдат възстановявани. Вместо това командните центрове да бъдат преместени под земята, а военните способности да се разпределят между повече бази в региона.

През април американските власти поискаха от операторите на търговски спътници да ограничат достъпа до изображения, показващи щетите по американски бази и съоръжения в зоната на конфликта. Това допълнително затрудни независимата оценка на нанесените поражения.

Щети има и по други американски бази

Служители на Пентагона предизвикаха недоволство сред конгресмени, след като отказаха да обсъдят разходите за възстановяване на повредените съоръжения. В отговор на запитвания ведомството препрати към предишни изявления на министъра на отбраната Пийт Хегсет. Още: Иран с призиви за ненамеса в Ормузкия проток: Кога ще се възстанови капацитетът му? (ВИДЕО)

В доклад на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS) общите разходи за войната се оценяват на около 40 млрд. долара. От тях между 2,2 и 5,1 млрд. долара се падат на щетите по американските бази.

Разходите за възстановяване на повредените съоръжения във военноморската база в Бахрейн се оценяват на около 400 млн. долара.

"При пълна оценка на щетите стойността на самите съоръжения може да е само малка част от общата сума, в зависимост от това какво оборудване и имущество са били вътре", смята Марк Кансиан, пенсиониран полковник от Морската пехота на САЩ и съавтор на доклада.

Два сателитни комуникационни терминала AN/GSC-52B, заедно със съоръжение за контрол на комуникациите, са били унищожени още в първите часове на иранските ответни удари. Според CSIS всеки от терминалите, осигуряващи почти мигновена комуникация между военните части, струва около 20 млн. долара. Още: 178% инфлация: Храната в Иран е поскъпнала двойно за година

"Щетите в цялата база разкриха слабости и уязвимости във всички области", каза Макензи Иглен, съпредседател на Националната комисия за бъдещето на военноморските сили.

Военноморската база на САЩ в Бахрейн е изградена много преди Иран да се сдобие със съвременните високоточни ракети и ударни дронове. Според анализаторите войната е показала колко уязвимо е съоръжението към този тип заплахи.

Базата е единственото американско военно съоръжение в Близкия изток, в което могат да живеят семействата на военнослужещите. В комплекса има училище, магазини, ресторанти и спортни съоръжения, а моряците се връщат там за почивка след продължителни мисии в морето.

Пенсионираният вицеадмирал Кевин Донеган, бивш командир на американските военноморски сили в Близкия изток, смята, че присъствието на САЩ в Бахрейн ще бъде запазено. Още: Близкият изток отново гори: С "Иран вече няма да съществува" САЩ и Иран си размениха удари

"Там се намира щабът на Пети флот, така че въпросът вероятно не е дали той ще изчезне, а как ще изглежда нашето присъствие, след като всичко това приключи", каза Донеган.

Държавният секретар Марко Рубио се срещна с краля на Бахрейн и с други лидери от региона, за да потвърди ангажимента на САЩ към сигурността на своите съюзници.

Рубио посети още Обединените арабски емирства и Кувейт, но не и Саудитска Арабия, която по време на войната ограничи достъпа на американските сили до свои бази и въздушно пространство. Това засили съмненията във Вашингтон доколко традиционните партньори в Персийския залив са готови да подкрепят американските военни операции.

Още преди войната американски военни предупреждаваха, че базите в Персийския залив остават уязвими. Идеята част от тях да бъдат преместени по-на запад се обсъждаше още по време на първия мандат на Доналд Тръмп, но така и не беше реализирана. Още: Втора поредна нощ: Иран удари петролен танкер, САЩ отговориха с бомбардировки

Решенията, които САЩ ще вземат сега - какво да възстановят, какво да изоставят и къде да разположат силите си - вероятно ще определят американското военно присъствие в Близкия изток за десетилетия напред.

Автори: Аника Арора Сет, Шелби Холидей, Дениз Блощайн, Милан Черни за WSJ

Превод: Ганчо Каменарски