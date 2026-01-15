Колеблив Интер се възползва от грешката на Наполи в Серия А. Байерн с обрат в Бундеслигата (Резултати)

Интер постигна минимален успех с 1:0 над Лече в отложен двубой от 16-ия кръг на италианската Серия А. "Нерадзурите" се представиха колебливо и вървяха към равенство, но в 78-ата минута появилият се от скамейката Франческо Пио Еспозито реализира единственото попадение в срещата. Така тимът на Кристиан Киву се възползва от нулевото равенство на Наполи у дома срещу Парма, което беше трето поредно за "партенопейците".

Наполи с трети пореден хикс

Наполи владееше напълно играта срещу Парма, но така и не успя да вкара гол. Попадение на Скот Мактоминей бе отменено през първото полувреме заради засада, а вратарят Филипо Риналди направи няколко трудни спасявания в дебюта си. След почивката нищо не се промени и "небесносините" останаха с 40 точки. Интер е на върха с шест повече. Милан също има 40 пункта, но е с мач по-малко.

В Германия лидерът в Бундеслигата Байерн Мюнхен обърна и победи с 3:1 като гост Кьолн в сблъсък от 17-тия кръг. Линтон Маина изведе "козлите" напред в резултата в 41-вата минута, но Серж Гнабри изравни в края на първата част. В 71-вата минута Ким Мин-Жае осъщстви пълния обрат. В заключителната част Ленарт Карл пък сложи точка на спора. Байерн води на върха 11 точки пред Борусия Дортмунд.

Отложени мачове от 16-ия кръг на Серия А

Наполи - Парма 0:0

Интер - Лече 1:0

Мачове от 17-ия кръг на Бундеслигата:

Волфсбург - Санкт Паули 2:1

Кьолн - Байерн Мюнхен 1:3

Хофенхайм - Борусия Мьонхенгладбах 5:1

РБ Лайпциг - Фрайбург 2:0

от вторник:

Щутгарт - Айнтрахт Франкфурт 3:2

Борусия Дортмунд - Вердер Бремен 3:0

Майнц - Хайденхайм 2:1

Хамубргер ШФ - Байер Леверкузен отложен

