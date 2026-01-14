Кошмарен дебют за Арбеола! Реал Мадрид отпадна от Купата на Краля след луда драма и шедьовър в края

Реал Мадрид допусна сензационен гаф в дебюта на новия старши треньор Алваро Арбеола! "Лос меренгес" бяха отстранени с 2:3 от втородивизионния Албасете от турнира за Купата на краля. В двубоя от 1/8-финалите на надпреварата се разгира луда драма в заключителната част. В първата минута от добавеното време Гонсало Гарсия върна "белия балет" в мача, изранявайки за 2:2. 180 секунди по-късно обаче златана резерва Хефте Бетанкор класира Албасете напред с второто си попадение в срещата.

Пред над 17 000 фенове на "Карлос Белмонте" момчетата на дебютиращия Арбеола стартираха добре, но и домакините показаха, че няма да се дадат лесно. Два опасни изстрела на Валверде преминаха извън целта. В 42-рата минута Хави Вийяр засече центриране на Ласо и накара феновете по трибуните да избухнат - 1:0. До почивката обаче Реал отговори. Мастантуоно се намираше на точното място за добавка отблизо - 1:1.

През втората част "кралете" опитаха натиск, но липсваха чисти положения. Албасете пък доста опасен на контраатака. В 81-вата минута Лунин изби удар на Родригес. 60 секунди след това нямаше какво да спре появилият се от скамейката Бетанкор да се възползва от нескопасаните действия в отбрана на гранда за 2:1. Реал не се предаде, което даде резултата в 91-вата минута. Гарсия засече центриране на Гюлер от корнер за 2:2. И тъкмо когато двубоят вървеше към продължения, Бетанкор надбяга защитата на "белия балет" и от втория опит преодоля Лунин с много техничен изстрел.