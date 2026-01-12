Унизителният момент за Шаби Алонсо в Ел Класико, в който Мбапе подкопа авторитета му (ВИДЕО)

Испанският колос Реал Мадрид уволни Шаби Алонсо след загубата от Барселона с 2:3 във финала за Суперкупата на Испания. Раздялата донякъде дойде изненадващо, но и не толкова, особено ако се разгледат по-детайлно моментите след последния съдийски сигнал. Всъщност Шаби Алонсо до голяма степен трябваше да изпита унижение от футболистите си, които не се подчиниха на негово изискване, а послушаха звездата на отбора Килиан Мбапе.

Мбапе и съотборниците му отказаха на Шаби Алонсо да направят шпалир на Барселона

След като получиха медалите си за второто място в турнира, футболистите на Реал се отдалечиха, а Шаби Алонсо опита да ги върне и да ги призове да направят шпалир на шампионите от Барселона. По този начин треньорът на Реал искаше неговите футболисти да покажат уважение към съперника и да го поздравят за победата. Мбапе обаче се възпротиви на това нареждане на Алонсо и отказа да го направи, а неговите съотборници го последваха и също не се съобразиха с нареждането.

Килиан подкопа авторитета на треньора

Така Мбапе подкопа авторитета на Алонсо, който след такъв момент едва ли може да си върне уважението на футболистите. Всъщност Шаби Алонсо започна да изпуска съблекалнята още през есента, когато се заговори, че може да бъде уволнен, но тогава до раздяла не се стигна. Най-сериозният конфликт на Алонсо бе с Винисиус Жуниор, а други играчи също започнаха да губят респект към треньора.

Ето и как Мбапе и съотборниците му отказаха на Шаби Алонсо да направят шпалир на Барселона:

🚨 Xabi Alonso’s authority completely undermined by Kylian Mbappé last night. 👀



He wanted the team to form a guard of honour for Barcelona, Mbappé refused and the players listened to Mbappé. 🤯



He had no choice but to leave after that. 👋 pic.twitter.com/HXdHTLxAN7 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 12, 2026