Краят на една ера: Вижте какво остана от „Камп Ноу“ (ВИДЕО И СНИМКИ)

В социалните мрежи се появиха кадри от събарянето на „Камп Ноу“. Снимките и видеата са меко казано ужасяващи за феновете на Барса, а картинката прилича повече на бойно поле, отколкото на ремонтни дейности. Вижда се обаче, че работата на обекта не спира и привържениците се надяват възможно най-скоро да се завърнат по трибуните на легендарното съоръжение.

End of an era for Camp Nou 💔 pic.twitter.com/J9fGTCPSez