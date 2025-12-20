Ливърпул си връща младок след неуспешен трансфер

След като Ливърпул привлече Флориан Вирц през лятото, беше ясно, че позицията на атакуващ полузащитник няма да бъде свободна за друг. Така се стигна до решението младата надежда на „червените“ Харви Елиът да бъде изпратен под наем в Астън Вила. Но по-малко от половин година след трансфера му, слуховете, че той ще се завърне при мърсисайдци, се засилват все повече.

Харви Елиът е изиграл 174 минути от началото на сезона

Откакто премина в Астън Вила през лятото, Харви Елиът е записал едва 7 мача, в които е вкарал 1 гол и не е дал нито една асистенция. От тези 7 срещи равносметката за 22-годишния англичанин е следната: само 2 пъти в титулярния състав и общо 174 минути на терена. Три са мачовете, в които е записал по-малко от 10 минути игра, а в едната му среща като титуляр, беше заменен на полувремето.

Унай Емери: „Със сигурност няма да остане с постоянен договор“

Миналата седмица мениджърът на Астън Вила Унай Емери даде интервю, в което потвърди, че има вероятност Елиът да напусне през зимата: „Надяваме се, че можем да намерим решение, за да се опита да играе постоянно, независимо дали ще продължи кариерата си при нас или не. Той е под наем тук, но със сигурност няма да остане с постоянен договор“. Харви Елиът се присъедини към Ливърпул през лятото на 2019 г. срещу 1.7 милиона евро, които бяха платени на Фулъм. Игра в отбора до 23 години, след което последва наем в Блекбърн. От 2021 г. младокът е част от първия тим на Ливърпул, като е записал 149 мача във всички турнири и има 15 гола и 20 асистенции на сметката си.

