Мохамед Салах се завърна и счупи уникален рекорд във Висшата лига

Египетската футболна суперзвезда Мохамед Салах се завърна в игра за Ливърпул и счупи уникален рекорд във Висшата лига. Египтянинът, който се завърна в групата на мърсисайдци за домакинството на Брайтън, бе оставен на пейката, но се появи в игра още в 26-ата минута, за да замени контузения Джо Гомес. А през втората част Салах се отчете с асистенция за Юго Екитике, която му осигури още един изумителен рекорд.

Салах вече е с най-много голови участия за един клуб във Висшата лига

В 60-ата минута Салах даде перфектното центриране от ъглов удар, за да намери Екитике на далечната греда, а французинът успя да вкара с глава. Това бе първото попадение на Ливърпул от корнер от началото на сезона във Висшата лига. А Салах записа 277-мото си голово участие с екипа на Ливърпул, с което постави рекорд за най-много голови участия за един клуб в рамките на Висшата лига, изпреварвайки Уейн Рууни, който е с 276.

Египтянинът счупи рекорда на Уейн Рууни

В топ 8 на класацията за най-много голови участия за един отбор във Висшата лига е и Стивън Джерард, който заема осмото място с 212 гола. В престижната компания, освен Салах, Рууни и Джерард, се намират още Райън Гигс, Хари Кейн, Тиери Анри, Франк Лампард и Серхио Агуеро (вижте класацията под статията).

Арне Слот върна Салах в групата на Ливърпул след разговор между двамата в петък, след като преди това египтянинът бе оставен извън състава на "червените" за визитата на Интер в Шампионска лига. "Анфийлд" прие топло Салах, а очевидно и Слот е простил на египтянина, избирайки точно него да влезе от пейката, за да замени Джо Гомес.

