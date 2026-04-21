Масово напускане на Ливърпул през лятото - две звезди все по-близо до изхода на "Анфийлд"

Масово напускане на "Анфийлд". Това се очаква в Ливърпул през лятото, имайки предвид трудностите през настоящия сезон. Мърсисайдци започнаха кампанията във Висшата лига като действащи шампиони, но бързо стана ясно, че трудно ще защитят титлата си. С 16 победи, 7 равенства и 10 загуби в момента те заемат 5-а позиция в класирането. Логично, Арне Слот е подложен на все по-голям натиск като мениджър на отбора, не на последно място след отпадането от Шампионска лига срещу Пари Сен Жермен.

След Салах: Още двама напускат Ливърпул през лятото?

Макар футболистите на Слот да създадоха опасности по време на загубата с 0:2 в реванша на "Анфийлд", те бяха силно критикувани както за представянето си, така и за негативния си подход по време на поражението със същия резултат в първия мач. След загубата във Франция Слот посочи преустройството на състава от миналото лято като една от причините за затрудненията на Ливърпул. Припомняме, че бяха похарчени над 300 милиона паунда за нови играчи, включително Флориан Вирц и Александър Исак, който е най-скъпият трансфер в историята на клуба. В друга посока пък поеха Луис Диас, Джаред Куанса и Дарвин Нунес.

ОЩЕ: Съдбата на Арне Слот е ясна, ако Ливърпул не се класира за Шампионска лига - Шаби Алонсо дебне зад ъгъла

Сега на "Анфийлд" очакват нов поток от напускащи играчи. Според авторитетния спортен журналист Фабрицио Романо полузащитникът Къртис Джоунс е сред футболистите, които по всяка вероятност ще смени отбора през лятото. Според информацията през зимния трансферен прозорец интерес към него имаше от Интер Милан. Тогава така и не се стигна до сделка. Джоунс, обаче, изглежда отворен към нови предизвикателства, тъй като сега Алън Никсън от вестник "The Sun" съобщи в профила си в Patreon, че халфът ще напусне Ливърпул през летния трансферен прозорец.

Джоунс напуска с още един халф?

Освен за Джоунс, от информацията на Никсън става ясно, че още една звезда на мърсисайдци е на път да напусне отбора през лятото. Става въпрос за Алексис Мак Алистър. Аржентинецът се присъедини към Ливърпул за 35 милиона паунда от Брайтън през лятото на 2023 година и беше едно от последните попълнения на Юрген Клоп като мениджър на "червените". Но макар 27-годишният футболист да бе толкова впечатляващ през първите си две кампании с тима и да изигра ключова роля за спечелването на титлата, нивото му на игра спадна през този сезон.

Ако двамата играчи напуснат, те ще последват Мохамед Салах извън "Анфийлд", след като египтянинът вече обяви, че ще напусне клуба след края на сезона. Несигурност витае около бъдещето на вратаря Алисон, чийто сезон отново беше прекъснат от контузия. Анди Робъртсън също ще напусне като свободен агент при изтичането на договора му през юни. Централният защитник Ибрахима Конате все още не се е ангажирал с нов договор, като неговият договор също изтича това лято.

ОЩЕ: Анализът на Боби Борисов: Победата на Сити над Арсенал и състоянието на Ливърпул и Юнайтед (ВИДЕО)