Анализът на Боби Борисов: Победата на Сити над Арсенал и състоянието на Ливърпул и Юнайтед (ВИДЕО)

21 април 2026, 10:28 часа 603 прочитания 0 коментара

Какво се случва с битката за титлата във Висшата лига? Ще успее ли Арсенал най-накрая да се добере до трофея, или Манчестър Сити ще триумфира отново? Това бяха само част от въпросите, които от Actualno.com и SportLive.bg обсъдихме със специалиста в областта на английския футбол - Боби Борисов, с когото проведохме безкрайно интересен разговор около най-интригуващите теми около играта на Острова.

Финалната права във Висшата лига

Напрегнатата битка между Арсенал и Ман Сити

"Гражданите" постигнаха много важен успех с 2:1 над Арсенал в последния кръг на английския елит. Така те намалиха изоставането си на 3 пункта от лидерите от Северен Лондон, а и освен това са с мач по-малко от опонента си за големия трофей. Боби Борисов бе напълно категоричен, че момчетата на Гуардиола са спечелили мача, а не титлата - като все още има много време да се реши кой ще вдигне отличието.

Какво се случва в Ливърпул?

Като един от водещите грандове в европейския футбол Ливърпул винаги е бил обект на внимание в канала на Боби в YouTube - Боби Борисов Podcast. Водещият Янко Станчев зададе най-интересните въпроси към своя събеседник за ситуацията в отбора на мърсисайдци. Той вярва, че в клуба се опитват да направят категоричен преход от времето на Юрген Клоп, но не е сигурен дали Арне Слот ще бъде точният човек за години напред.

Битката за зона Шампионска лига и провалът на Тотнъм

Много любопитна е и битката за местата, които дават право на участие в Шампионска лига. Янко и Боби не пропуснаха да поговорят и за останалите тимове от топ 6 - Манчестър Юнайтед, Челси и Астън Вила. Разбира се, не бе пренебрегната темата за трудностите на Тотнъм, който се бори за своето оцеляване в елита на Англия.

Може да видите целия разговор с Боби Борисов в YouTube:

Янко Станчев
Янко Станчев Отговорен редактор
