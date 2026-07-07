Меси отново пренаписа историята – подобри рекорд на Марадона!

Лионел Меси продължи рекордната си голова серия, като се разписа в девети пореден мач на Световни финали, което не е било по силите на никой преди него. Той подобри собственото си постижение при впечатляващия обрат срещу Египет за 3:2, в който осемкратният носител на „Златната топка“ вкара второто попадение, с което временно изравни резултата.

Меси вече има 21 гола и 9 асистенции на Световни първенства

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Lionel Messi has now broken Diego Maradona's record and is the World Cup's all-time assist leader with 9 assists! 🇦🇷💫 pic.twitter.com/QperanLQIv — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 7, 2026

Головата серия на Лионел Меси започна от осминафиналите на Мондиала в Катар през 2022 година. С днешното си попадение аржентинецът вече има 21 гола на Световни първенства.

39-годишният Лео Меси подаде за първия гол на Кристиан Ромеро. По този начин вече има девет асистенции на Световни първенства, с което подобри постижението на легендата и свой сънародник Диего Марадона, който има 8 голови подавания на сметката си. Статистиката за асистенции на Мондиали се води от 1966 година.

ОЩЕ: Шампионът оцеля! Аржентина трепери до края, но обърна Египет и продължава защитата на титлата си!