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Меси отново пренаписа историята – подобри рекорд на Марадона!

07 юли 2026, 22:27 часа 796 прочитания 0 коментара

Лионел Меси продължи рекордната си голова серия, като се разписа в девети пореден мач на Световни финали, което не е било по силите на никой преди него. Той подобри собственото си постижение при впечатляващия обрат срещу Египет за 3:2, в който осемкратният носител на „Златната топка“ вкара второто попадение, с което временно изравни резултата.

Меси вече има 21 гола и 9 асистенции на Световни първенства

Головата серия на Лионел Меси започна от осминафиналите на Мондиала в Катар през 2022 година. С днешното си попадение аржентинецът вече има 21 гола на Световни първенства.

39-годишният Лео Меси подаде за първия гол на Кристиан Ромеро. По този начин вече има девет асистенции на Световни първенства, с което подобри постижението на легендата и свой сънародник Диего Марадона, който има 8 голови подавания на сметката си. Статистиката за асистенции на Мондиали се води от 1966 година.

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Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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