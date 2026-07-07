Прогноза за времето - 8 юли 2026 г. (сряда)

През нощта ще бъде ясно. В Дунавската равнина ще духа слаб вятър от югозапад, а над останалата част от страната ще е почти тихо. Утре преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд, под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в Източна България и планинските райони на Южна. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, до умерен; в Дунавската равнина, западната част на Горнотракийската низина и по долината на Струма - силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°, в района на София - 30°.

Атмосферното налягане ще се понижава и ще е по-ниско от средното за месеца, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Слънчево начало на деня в планините

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има валежи от краткотраен, временно интензивен дъжд с гръмотевични бури. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 15°.

Приятно време по морето

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен, временно интензивен дъжд с гръмотевици. Вятърът ще е слаб до умерен от южна четвърт. Максималните температури ще бъдат 29° - 31°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: НИМХ