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ВАС отмени процедурата на Министерския съвет за подбор на европейски прокурор

07 юли 2026, 22:45 часа 575 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
ВАС отмени процедурата на Министерския съвет за подбор на европейски прокурор

Върховният административен съд (ВАС) отмени решение на Министерския съвет, свързано с процедурата за подбор на европейски прокурор, съобщиха на сайта си от съда. Административното дело беше образувано пред ВАС по жалби на трима одобрени кандидати, участвали в процедурата. Решението подлежи да обжалване пред петчленен състав на Върховния административен съд.

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Върховните съдии приемат, че процесният акт на Министерски съвет е незаконосъобразен на две основания. Едното е некореспондиращи помежду си фактически и правни основания за упражняване на компетентност. А второто е липса на кумулативно предвидени материалноправни предпоставки, относими към посоченото от органа правно основание по чл. 99, т.1 от Административнопроцесуалния кодекс.

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Констатираният порок влече незаконосъобразност на оспореното решение в цялост, поради взаимната обусловеност на отделните му части, е записано още в решението.

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Поради това върховните магистрати приемат, че допуснатото нарушение на материалния закон и несъответствието с целта му, обуславят отмяна на Решение № 267 от 09 април 2026 г. на Министерски съвет на Република България за отмяна на Решение № 50 от 21 януари 2026 г. на Министерски съвет.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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