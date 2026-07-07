Убитата украинка, взривила свой сънародник в Монако: Украйна арестува бивш и настоящ служител, откри и стая за изтезания (ВИДЕО)

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) потвърди официално, че е било открито тялото на жена - украинската гражданка Анастасия Березовска, заподозряна от правоохранителните органи на Княжество Монако в извършването на опит за убийство на семейството на украинския бизнесмен Вадим Ермолаев. В резултат на взрива в Монако трима души бяха ранени, включително едно дете - Ермолаев, 13-годишният му син и партньорката му Анна Насобина.

По-рано днес, 7 юли, източници на изданието "Украинска правда" разкриха, че късно снощи е било открито тялото на 39-годишната Березовска близо до Киев. Твърди се, че то е било заровено, а преди това жената е била застреляна. Източник от правоохранителните органи съобщава, че по случая вече са задържани двама заподозрени. Единият е настоящ служител на Главната разузнавателна дирекция (ГУР), а другият – бивш служител на правоохранителните органи. Това е потвърдено и от СБУ. Имена към момента не се споменават.

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Настоящ служител в разузнаването и бивш официален представител са замесени във взрива в Монако и в убийството сега

Украинските правоохранителни органи започнаха досъдебно разследване по този случай на 1 юли 2026 г. Според тях заподозряната е пристигнала в Украйна именно на този ден. В резултат на разследване и оперативни действия е установен кръгът от хора, с които тя е поддържала връзка, както и маршрутите ѝ на придвижване.

"Разследването е установило, че след завръщането си в Украйна Березовска е поддържала връзка със семейството си и с двама мъже. Първият е бивш служител на правоохранителните органи, а вторият е настоящ служител на ГУР", гласи съобщението на СБУ.

"Разполагайки с информация, че и двамата мъже многократно са извършвали преводи към крипто- и банковите сметки на А. Березовска, разследването ги идентифицира като лица, вероятно замесени в опита за убийство в Монако", добавят от службата.

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Камера за изтезания

Проведени са спешни разследващи действия, по време на които настоящ служител на ГУР към Министерството на вътрешните работи е съобщил за убийството на украинката, което е извършил заедно с друг обвиняем. В същото време последният е заявил, че не е информирал своите началници за контактите си с Березовска, за превода на средства към нея и за каквито и да било други действия, които е предприел, като е действал по собствена преценка.

Освен това при претърсване на жилището на бивш служител на правоохранителните органи е открито помещение в мазето, наподобяващо камера за изтезания, твърдят от СБУ.

The SBU confirms the death of Anastasia Berezovska — the perpetrator of the attempted assassination of an oligarch in Monaco



A current GUR employee and a former security official have been detained on suspicion of her murder.



The prosecutor’s office published footage of the… https://t.co/ScSq4S35H0 pic.twitter.com/eadt2da83e — NEXTA (@nexta_tv) July 7, 2026

Двамата обвиняеми са задържани по подозрение в извършване на убийство в предварителна престъпна група.

Огнестрелни рани в главата

"Въз основа на показанията на един от съучастниците беше проведен разследващ експеримент, в резултат на който беше открито тялото на А. Березовска с огнестрелни рани в главата и патрони от пистолет", пишат от СБУ. Разследването продължава.

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"Цялата информация, с която разполагат украинските правоохранителни органи, е предоставена на разследващите органи на Княжество Монако. Главната прокуратура работи в тясно сътрудничество с правоохранителните органи на Княжество Монако. Правоохранителните органи установяват самоличността на извършителите и други лица, замесени в опита за убийство на семейство в Монако. Досъдебното разследване се води от Националната полиция на Украйна с оперативната подкрепа на контраразузнаването на СБУ и с личното съдействие на началника на ГУР към Министерството на вътрешните работи Олег Иващенко", гласи още официалната позиция.