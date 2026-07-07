Спорт:

Само една бира и обещавам да не лая! Допаминът ни за 7 юли

07 юли 2026, 22:30 часа 613 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/Х
Само една бира и обещавам да не лая! Допаминът ни за 7 юли

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

"Барман, една студена вода, че после ще ме карат вкъщи!". Най-търпеливият клиент, който възпитано си чака поръчката:

Джогинг по плажа? Птиците вече са го измислили: Допамин за днес

 

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Кучета усмивка настроение Допамин куче усмивки добро настроение
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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