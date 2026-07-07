Само една бира и обещавам да не лая! Допаминът ни за 7 юли

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

"Барман, една студена вода, че после ще ме карат вкъщи!". Най-търпеливият клиент, който възпитано си чака поръчката:

Джогинг по плажа? Птиците вече са го измислили: Допамин за днес

🐶 Look at this sweetheart. A dog looking utterly bored at a bar has stolen our hearts pic.twitter.com/wTF2v96tJv — NEXTA (@nexta_tv) July 3, 2026