Радар за икономика: Най-важните новини на 7 юли 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 7 юли 2026 г.

Радев каза колко дължим на "Боташ": "Нито ще се натоварят финансите ни, нито ще поемаме други задължения" (ВИДЕО)

Премиерът Румен Радев направи уточнения пред медиите на 7 юли относно вчерашните разговори с турския президент Реджеп Ердоган преди срещата на върха на НАТО в Анкара. Той каза, че страната ни е натрупала дълг от 360 милиона долара, но не е плащала на турската компания "Боташ" по договора с "Булгаргаз", критикуван остро на вътрешната ни политическа сцена, след като бе подписан от служебното правителство на Гълъб Донев през 2023 г. (назначено от Румен Радев като президент).

Радев каза колко дължим на "Боташ": "Нито ще се натоварят финансите ни, нито ще поемаме други задължения" (ВИДЕО)

Бюджетът за пенсии мина на първо четене през комисия: Проблемите в него остават

Бюджетът за държавното обществено осигуряване за 2026 г. мина на първо четене през ресорната комисия по бюджет и финанси в 52-рото Народно събрание. "За" бюджета на първо четене гласуваха 14 депутати, против" - 9, нямаше въздържали се. Следва разглеждане в пленарна зала на първо четене. През 2026 г. за изплащане на всички видове пенсии и добавките към тях са предвидени 13 503,9 млн. евро, което е 10,8% от прогнозния размер на брутния вътрешен продукт на страната. Тези разходи са със 1,18 млрд. евро, или с 9,6%, повече средства за пенсии спрямо Закона за ДОО за 2025 г.

Бюджетът за пенсии мина на първо четене през комисия: Проблемите в него остават

ЕС защити земеделците след скока в цените на торовете

Във вторник, 7 юли, Европейският парламент прие мерки, предназначени да смекчат въздействието на нарастващите цени на торовете върху земеделските стопани в ЕС. Евродепутатите решиха да ускорят промените в Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС, предложени от Европейската комисия, за да се гарантира, че земеделските стопани получават помощ навреме за закупуване на торове за следващия вегетационен сезон. За да се предотврати спад в производството или качеството на храните и нарастващите цени за потребителите, земеделските стопани ще могат да получават подкрепа за ликвидност в размер до 80% от допълнителните разходи за торове, които понасят.

Снимка: БГНЕС

ЕС защити земеделците след скока в цените на торовете

Цената на петрола тръгна в нова посока - държавите от Персийския залив и Китай влияят

Цените на петрола отбелязаха леко повишение във вторник, 7 юли, но ръстът е ограничен, понеже трейдърите не се фокусират само върху облекчаването на геополитическото напрежение в Близкия изток, а насочват вниманието си и към увеличаването на предлагането и перспективите за търсенето. „Мерките за възстановяване на предлагането намалиха премията за незабавен риск, но пазарът остава предпазлив да се доверява прекалено много на стабилността на настоящото примирие, предвид нестабилния характер на отношенията между САЩ и Иран“, анализира главният пазарен анализатор в KCM Trade - Тим Уотърър.

Цената на петрола тръгна в нова посока - държавите от Персийския залив и Китай влияят

Еврото лъкатуши, но гравитира около високи седмични нива

Курсът на еврото смени посоката няколко пъти на 6 и 7 юли след записания седмичен рекорд от 1,1455 спрямо долара в петък, 3 юли, но все пак остава над психологическата граница от 1,14 спрямо американската валута. Последно на 2 юли еврото се търгуваше под 1,14 за долар, но след това се движи над това равнище, отново с пикове и спадове. Еврото записа годишен рекорд от над 1,20 спрямо американската валута през януари 2026 г.

Еврото лъкатуши, но гравитира около високи седмични нива