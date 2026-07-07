Тръмп пристигна намусен в Анкара и направи изявление за Путин и Зеленски (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски и руският лидер Владимир Путин искат да постигнат мирно споразумение. Това клише обяви за пореден път президентът на САЩ Доналд Тръмп - по време на откритата част от срещата си с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган в Анкара. Републиканецът пристигна в турската столица за срещата на върха на НАТО. „И Путин, и Зеленски искат да постигнат споразумение. Жалко, че отне толкова много време. Мисля, че нещо ще излезе от това“, каза американският лидер.
⚡️⚡️ Trump says Putin and Zelensky “want to make a deal” — and regrets it has taken so long— NEXTA (@nexta_tv) July 7, 2026
“I think something is going to happen soon,” the US president said.
Trump also admitted he had been very disappointed with NATO and said that if the summit had not been held in Türkiye,… pic.twitter.com/lwbCyxyN2R
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Тръмп също така сподели, че му показвали редовно кадри от бойното поле в Украйна и че гледката далеч не била приятна. „Изпращат ми снимки. Наистина ми се иска да кажа: „Не ми ги изпращайте““, подчерта президентът на САЩ. Тръмп добави, че кадрите от войната в Украйна стигат до него включително чрез министъра на отбраната на Щатите Пийт Хегсет.
"Никога не съм виждал нещо подобно. Това е истинска касапница. И трябва да спре", каза републиканецът, без да посочва какви конкретни мерки може да предприеме като посредник, за да сближи позициите на Киев и Москва.
❌ “Don’t send them to me.” Trump asked not to be bothered with battlefield images— NEXTA (@nexta_tv) July 7, 2026
“I’ve seen the battlefields. They send me pictures. I actually want to say, ‘Don’t send them to me.’ … I’ve never seen anything like it. It’s carnage. And it should stop,” the US president said… pic.twitter.com/RCexVVRczR
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Тръмп замина за срещата на върха на НАТО в лошо настроение
CNN съобщи по-рано, че Доналд Тръмп заминава за срещата на върха на НАТО в лошо настроение. Американски официални лица заявиха, че не могат да бъдат сигурни, че събитието в Анкара ще премине гладко.
Тръмп беше заявил по-рано, че не е особено ентусиазиран да присъства на срещата на върха и че отива само защото тя се провежда в турската столица с участието на президента Реджеп Тайип Ердоган, когото той счита за приятел. Каза го и пред самия Ердоган, подчертавайки, че е "разочарован" от НАТО.
Trump arrived in Ankara for the NATO summit. He is going there not in the best mood— NEXTA (@nexta_tv) July 7, 2026
Donald Trump will take part in the NATO summit in Ankara, although, according to CNN, he initially did not want to go. He is arriving there irritated.
In Washington, he was persuaded not to… pic.twitter.com/TKyRtR23BN
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Доналд Тръмп повтаря това изявление още от разгара на войната в Иран, когато според него съюзниците на са се притекли на помощ на Вашингтон, с което Алиансът се обезсмисля като организация. Той дори намекна, че ще извади САЩ от НАТО.
Утре, 8 юли, Тръмп трябва да проведе среща с украинския си колега Володимир Зеленски.
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