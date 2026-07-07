Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Тръмп пристигна намусен в Анкара и направи изявление за Путин и Зеленски (ВИДЕО)

07 юли 2026, 17:39 часа 732 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп пристигна намусен в Анкара и направи изявление за Путин и Зеленски (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски и руският лидер Владимир Путин искат да постигнат мирно споразумение. Това клише обяви за пореден път президентът на САЩ Доналд Тръмп - по време на откритата част от срещата си с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган в Анкара. Републиканецът пристигна в турската столица за срещата на върха на НАТО. „И Путин, и Зеленски искат да постигнат споразумение. Жалко, че отне толкова много време. Мисля, че нещо ще излезе от това“, каза американският лидер.

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Тръмп също така сподели, че му показвали редовно кадри от бойното поле в Украйна и че гледката далеч не била приятна. „Изпращат ми снимки. Наистина ми се иска да кажа: „Не ми ги изпращайте““, подчерта президентът на САЩ. Тръмп добави, че кадрите от войната в Украйна стигат до него включително чрез министъра на отбраната на Щатите Пийт Хегсет.

"Никога не съм виждал нещо подобно. Това е истинска касапница. И трябва да спре", каза републиканецът, без да посочва какви конкретни мерки може да предприеме като посредник, за да сближи позициите на Киев и Москва.

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Тръмп замина за срещата на върха на НАТО в лошо настроение

CNN съобщи по-рано, че Доналд Тръмп заминава за срещата на върха на НАТО в лошо настроение. Американски официални лица заявиха, че не могат да бъдат сигурни, че събитието в Анкара ще премине гладко.

Тръмп беше заявил по-рано, че не е особено ентусиазиран да присъства на срещата на върха и че отива само защото тя се провежда в турската столица с участието на президента Реджеп Тайип Ердоган, когото той счита за приятел. Каза го и пред самия Ердоган, подчертавайки, че е "разочарован" от НАТО.

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Доналд Тръмп повтаря това изявление още от разгара на войната в Иран, когато според него съюзниците на са се притекли на помощ на Вашингтон, с което Алиансът се обезсмисля като организация. Той дори намекна, че ще извади САЩ от НАТО.

Утре, 8 юли, Тръмп трябва да проведе среща с украинския си колега Володимир Зеленски.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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