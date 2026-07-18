Спорт:

САЩ не спират с въздушните удари срещу Иран (ВИДЕА)

18 юли 2026, 7:17 часа 236 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
САЩ не спират с въздушните удари срещу Иран (ВИДЕА)

Според американските военни, Съединените щати са започнали нова вълна от въздушни удари срещу Иран в петък, съобщава CNN. Централното командване на САЩ обяви чрез социалните медии, че е "започнало серия от удари срещу Иран", започвайки в 15:00 ч. източно време. Според американските военни, ударите целят "да продължат да влошават иранските военни способности". CENTCOM не предостави допълнителни подробности за целите или мащаба на ударите. Още: САЩ с нова вълна удари срещу Иран, атакува пътища и мостове (ВИДЕО)

Седма поредна нощ на атаки

Снимка: Getty images

Още: "Къде да убием Тръмп?": Най-влиятелната иранска агенция обясни подробно във видео

Съобщението бележи седмата поредна нощ на удари от страна на САЩ.Вълна от ирански ракети и дронове рани военни в Кувейт в петък, съобщи кувейтската армия, след като Техеран удари военни лагери и ключова инфраструктура в страната от Персийския залив.

Иран също така "насочваше армейски съоръжения и военни лагери с дронове", се казва в изявлението, "ранявайки редица служители на кувейтските сухопътни сили, докато изпълняваха задълженията си". Всички ранени са в "стабилно" състояние, се добавя в изявлението.

Според кувейтските власти, след атаките по-рано в петък е избухнал пожар в завод за производство на електроенергия и обезсоляване на вода в Кувейт.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Тази седмица иранските военни ескалираха ударите срещу съюзническите на САЩ държави в Персийския залив, след като САЩ предприеха серия от атаки срещу Иран.

Това се случва около месец, след като двете държави подписаха крехко споразумение за прекратяване на огъня.

Революционната гвардия на Иран съобщи пред държавните медии, че два танкера са се натъкнали на мини в Ормузкия проток. Според изявление, на корабите са възникнали експлозии, довели до пожари. Съобщава се, че инцидентът е станал късно в петък вечерта.

Централното командване на САЩ заяви, че това не е вярно.

"Както повечето твърдения на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, това е невярно", написа CENTCOM в публикация в X.

Още: Иран бомбардира американски военни самолети в Йордания и Катар

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Иран САЩ ирански дронове война Иран
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес