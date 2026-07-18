САЩ не спират с въздушните удари срещу Иран (ВИДЕА)

Според американските военни, Съединените щати са започнали нова вълна от въздушни удари срещу Иран в петък, съобщава CNN. Централното командване на САЩ обяви чрез социалните медии, че е "започнало серия от удари срещу Иран", започвайки в 15:00 ч. източно време. Според американските военни, ударите целят "да продължат да влошават иранските военни способности". CENTCOM не предостави допълнителни подробности за целите или мащаба на ударите. Още: САЩ с нова вълна удари срещу Иран, атакува пътища и мостове (ВИДЕО)

Седма поредна нощ на атаки

Снимка: Getty images

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Съобщението бележи седмата поредна нощ на удари от страна на САЩ.Вълна от ирански ракети и дронове рани военни в Кувейт в петък, съобщи кувейтската армия, след като Техеран удари военни лагери и ключова инфраструктура в страната от Персийския залив.

American forces remain vigilant as the United States strictly enforces the naval blockade against Iran. During the first three days of renewed implementation, U.S. forces have redirected 4 commercial vessels, disabled 1, and boarded 1 to ensure full compliance. pic.twitter.com/VIY63sY9Fh — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 17, 2026

Иран също така "насочваше армейски съоръжения и военни лагери с дронове", се казва в изявлението, "ранявайки редица служители на кувейтските сухопътни сили, докато изпълняваха задълженията си". Всички ранени са в "стабилно" състояние, се добавя в изявлението.

Според кувейтските власти, след атаките по-рано в петък е избухнал пожар в завод за производство на електроенергия и обезсоляване на вода в Кувейт.

Тази седмица иранските военни ескалираха ударите срещу съюзническите на САЩ държави в Персийския залив, след като САЩ предприеха серия от атаки срещу Иран.

On July 16, U.S. forces successfully destroyed the Chah Bahar Shahid Kalantari Port surveillance tower, part of a maritime surveillance network along Iran’s Gulf of Oman coastline used for decades by the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) to track and target commercial… pic.twitter.com/CgBNvgOFf9 — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 17, 2026

Това се случва около месец, след като двете държави подписаха крехко споразумение за прекратяване на огъня.

Революционната гвардия на Иран съобщи пред държавните медии, че два танкера са се натъкнали на мини в Ормузкия проток. Според изявление, на корабите са възникнали експлозии, довели до пожари. Съобщава се, че инцидентът е станал късно в петък вечерта.

Централното командване на САЩ заяви, че това не е вярно.

"Както повечето твърдения на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, това е невярно", написа CENTCOM в публикация в X.

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