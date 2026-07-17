САЩ с нова вълна удари срещу Иран, атакува пътища и мостове (ВИДЕО)

Въоръжените сили на САЩ започнаха да нанасят нова вълна от удари по обекти в Иран. Целта е да "бъдат отслабени допълнително иранските военни възможности", отбеляза американското Централно командване, което отговаря за Близкия изток. В изявлението се уточнява, че нападението е започнало в 14:00 ч. източноамериканско (21:00 ч. българско) време.
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По-рано тази вечер ирански медии съобщиха за американски удари по остров Кешм в Ормузкия проток и близкия град Бандар Абас. Атаките на острова са били извършени към 18:00 ч. иранско (17:30 ч. българско) време.
Iran: US strikes hit the Shur River Bridge in Kohurestan, cutting the Bandar Abbas–Lar highway in both directions.— Clash Report (@clashreport) July 16, 2026
Reports say civilian vehicles were on the bridge at the time of impact.
Casualty figures unknown. pic.twitter.com/BTSgxoUXig
Американските въздушни удари са засегнали два моста, летище и гара в южната част на Иран, близо до Ормузкия проток, предаде Франс прес, като цитира информация на иранската държавна телевизия. Според медията са били ударени два моста в района на Бандар Хамир, като има двама загинали и четирима ранени.
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Гара в Бандар Абас също е била поразена, посочва телевизията, като там са ранени двама души. Съобщава се и за ударен ключов мост, част от магистралата, свързваща града с Лар. Припомняме, че преди дни Доналд Тръмп се закани, че ще започне удари по електроцентрали и мостове, ако "Иран не започне да се държи прилично".
NEW: US strikes also hit the Bandar Abbas railway junction minutes ago. https://t.co/cwbvLlU0ZR— Clash Report (@clashreport) July 16, 2026
Летището в Ираншахр е било ударено от "поне един снаряд на американския враг". Американската армия беше обявила, че нанася нова серия от удари срещу Иран, за шеста поредна нощ.
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Сблъсъците се възобновиха на 7 юли след атаки срещу кораби в Персийския залив, приписани на Иран. Последвалите удари са безпрецедентни от априлското примирие насам и подкопават дипломатическите усилия за трайно прекратяване на конфликта.
Преговорите продължават
Иран продължава да преговаря със САЩ и иска да постигне сделка, увери по-рано тази вечер говорителката на Белия дом Каролайн Левит. В същото време, говорейки на пресконференция, тя добави, че в последно време американските въоръжени сили нанасят удари по Иран, защото той нарушава меморандума за разбирателство със САЩ.
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