САЩ с нова вълна удари срещу Иран, атакува пътища и мостове (ВИДЕО)

Въоръжените сили на САЩ започнаха да нанасят нова вълна от удари по обекти в Иран. Целта е да "бъдат отслабени допълнително иранските военни възможности", отбеляза американското Централно командване, което отговаря за Близкия изток. В изявлението се уточнява, че нападението е започнало в 14:00 ч. източноамериканско (21:00 ч. българско) време.

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По-рано тази вечер ирански медии съобщиха за американски удари по остров Кешм в Ормузкия проток и близкия град Бандар Абас. Атаките на острова са били извършени към 18:00 ч. иранско (17:30 ч. българско) време.

Iran: US strikes hit the Shur River Bridge in Kohurestan, cutting the Bandar Abbas–Lar highway in both directions.



Reports say civilian vehicles were on the bridge at the time of impact.



Casualty figures unknown. pic.twitter.com/BTSgxoUXig — Clash Report (@clashreport) July 16, 2026

Американските въздушни удари са засегнали два моста, летище и гара в южната част на Иран, близо до Ормузкия проток, предаде Франс прес, като цитира информация на иранската държавна телевизия. Според медията са били ударени два моста в района на Бандар Хамир, като има двама загинали и четирима ранени.

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Гара в Бандар Абас също е била поразена, посочва телевизията, като там са ранени двама души. Съобщава се и за ударен ключов мост, част от магистралата, свързваща града с Лар. Припомняме, че преди дни Доналд Тръмп се закани, че ще започне удари по електроцентрали и мостове, ако "Иран не започне да се държи прилично".

NEW: US strikes also hit the Bandar Abbas railway junction minutes ago. https://t.co/cwbvLlU0ZR — Clash Report (@clashreport) July 16, 2026

Летището в Ираншахр е било ударено от "поне един снаряд на американския враг". Американската армия беше обявила, че нанася нова серия от удари срещу Иран, за шеста поредна нощ.

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Сблъсъците се възобновиха на 7 юли след атаки срещу кораби в Персийския залив, приписани на Иран. Последвалите удари са безпрецедентни от априлското примирие насам и подкопават дипломатическите усилия за трайно прекратяване на конфликта.

Преговорите продължават

Иран продължава да преговаря със САЩ и иска да постигне сделка, увери по-рано тази вечер говорителката на Белия дом Каролайн Левит. В същото време, говорейки на пресконференция, тя добави, че в последно време американските въоръжени сили нанасят удари по Иран, защото той нарушава меморандума за разбирателство със САЩ.

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