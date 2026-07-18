При над 40 градуса: САЩ са оставили хиляди иранци без питейна вода, Техеран отвърна с удари по Йордания, Кувейт и Бахрейн (ВИДЕО)

Американските въоръжени сили нанесоха удари по мостове и инсталация за обезсоляване на вода в Иран, докато Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР, или Иранската революционна гвардия) порази американски военни бази в Близкия изток, нефтен обект в Кувейт и център за мобилни комуникации в Бахрейн. „Централното командване на САЩ (CENTCOM) проведе удари срещу (ирански) обекти за наблюдение, военна логистична инфраструктура, подземни складове за оръжие и военноморски сили. Американските сили използваха изтребители, безпилотни летателни апарати и военни кораби, наред с други средства“, заяви Централното командване на САЩ.
От CENTCOM подчертаха, че нанасят удари по цели в Иран за седма поредна нощ.
Iran launched fresh attacks on U.S.-allied Gulf states on Saturday after another night of U.S. strikes on Iranian targets. pic.twitter.com/D0C7N5nVBO— Clash Report (@clashreport) July 18, 2026
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Хиляди без питейна вода в Иран след американски удари
Иранските медии съобщиха, че американските удари са унищожили инсталация за обезсоляване на вода в Джаск - в южната част на страната, и два моста по пътя, свързващ Бандар Абас и Хаджиабад.
Снабдяването с питейна вода е прекъснато за най-малко 10 000 души по иранското крайбрежие след американските удари в южната част на страната, предаде ДПА, цитирана от БТА, като се позова на официални източници. Причината е обстрелът на инсталацията за обезсоляване на морска вода. Според информацията са засегнати около 20 крайбрежни села.
Американската армия заявява, че атакува цели в Южен Иран, за да отслаби способността на страната да обстрелва Ормузкия проток. Но местни жители и ирански журналисти в социалните мрежи съобщават и за удари по цивилни обекти, включително мостове, пътища и критична инфраструктура. При температури над 40 градуса, атаките срещу водоснабдяването са особено тежки за населението.
Министерството на здравеопазването на Иран съобщи, че 50 души са загинали и над 500 са ранени при въздушните удари на САЩ в периода от 27 юни до 18 юли.
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Иран казва, че е поразил авиобаза в Йордания, военни бази и петролен обект в Кувейт. Има удар и по Бахрейн
От своя страна, Иранската революционна гвардия заяви, че е нанесла масивен ракетен удар и удар с дронове по хангари за изтребители и голяма писта в американската база в Ал-Азрак, Йордания. От гвардията твърдят, че поне пет самолета на ВВС на САЩ са били напълно унищожени, а още няколко са били повредени.
Iranian IRBM strike apparently hit the troop billeting area at Muwaffaq Al Salti Air Base in Jordan.— Clash Report (@clashreport) July 18, 2026
The shelters there are just concrete culverts behind Texas barriers — meant to contain fragments and fire, not stop direct missile hits.
The base hosts US forces.
Potential… pic.twitter.com/YLYbsd3R04
WATCH: Iranian ballistic missiles fly past Patriot interceptor missiles and hit their targets in Jordan. pic.twitter.com/CfvJO0RjIi— Clash Report (@clashreport) July 18, 2026
КГИР съобщи също за удари по военните бази „Кемп Арифджан“ и „Али ал-Салем“ в Кувейт, които се използват от САЩ. Твърди се, че там е бил унищожен радар.
„Кувейт Петролеум Корпорейшън“ (KPC), държавната нефтена и газова корпорация на Кувейт, съобщи, че Иран е атакувал „един от най-важните нефтени обекти в страната“, причинявайки значителни щети и ранявайки няколко души.
NEW: Kuwait Petroleum Corp reports injuries and significant material damage from repeated Iranian attacks on vital oil sector facilities. https://t.co/wwBgVj8kHY— Clash Report (@clashreport) July 18, 2026
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Иранската революционна гвардия заяви още, че е използвала дронове и ракети, за да атакува „офшорно съоръжение, снабдяващо с гориво американския флот в пристанището на Ахмади - основен нефтен терминал в Кувейт.
От гвардията добавиха също, че са нанесли удар по „място за събиране на вражески бойни самолети в Шейх Иса (Бахрейн)“ и са поразили централата на бахрейнския телекомуникационен и цифров оператор „Бателко“.
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