При над 40 градуса: САЩ са оставили хиляди иранци без питейна вода, Техеран отвърна с удари по Йордания, Кувейт и Бахрейн (ВИДЕО)

Американските въоръжени сили нанесоха удари по мостове и инсталация за обезсоляване на вода в Иран, докато Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР, или Иранската революционна гвардия) порази американски военни бази в Близкия изток, нефтен обект в Кувейт и център за мобилни комуникации в Бахрейн. „Централното командване на САЩ (CENTCOM) проведе удари срещу (ирански) обекти за наблюдение, военна логистична инфраструктура, подземни складове за оръжие и военноморски сили. Американските сили използваха изтребители, безпилотни летателни апарати и военни кораби, наред с други средства“, заяви Централното командване на САЩ.

От CENTCOM подчертаха, че нанасят удари по цели в Иран за седма поредна нощ.

Iran launched fresh attacks on U.S.-allied Gulf states on Saturday after another night of U.S. strikes on Iranian targets. pic.twitter.com/D0C7N5nVBO — Clash Report (@clashreport) July 18, 2026

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Хиляди без питейна вода в Иран след американски удари

Иранските медии съобщиха, че американските удари са унищожили инсталация за обезсоляване на вода в Джаск - в южната част на страната, и два моста по пътя, свързващ Бандар Абас и Хаджиабад.

Снабдяването с питейна вода е прекъснато за най-малко 10 000 души по иранското крайбрежие след американските удари в южната част на страната, предаде ДПА, цитирана от БТА, като се позова на официални източници. Причината е обстрелът на инсталацията за обезсоляване на морска вода. Според информацията са засегнати около 20 крайбрежни села.

Американската армия заявява, че атакува цели в Южен Иран, за да отслаби способността на страната да обстрелва Ормузкия проток. Но местни жители и ирански журналисти в социалните мрежи съобщават и за удари по цивилни обекти, включително мостове, пътища и критична инфраструктура. При температури над 40 градуса, атаките срещу водоснабдяването са особено тежки за населението.

Министерството на здравеопазването на Иран съобщи, че 50 души са загинали и над 500 са ранени при въздушните удари на САЩ в периода от 27 юни до 18 юли.

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Иран казва, че е поразил авиобаза в Йордания, военни бази и петролен обект в Кувейт. Има удар и по Бахрейн

От своя страна, Иранската революционна гвардия заяви, че е нанесла масивен ракетен удар и удар с дронове по хангари за изтребители и голяма писта в американската база в Ал-Азрак, Йордания. От гвардията твърдят, че поне пет самолета на ВВС на САЩ са били напълно унищожени, а още няколко са били повредени.

Iranian IRBM strike apparently hit the troop billeting area at Muwaffaq Al Salti Air Base in Jordan.



The shelters there are just concrete culverts behind Texas barriers — meant to contain fragments and fire, not stop direct missile hits.



The base hosts US forces.



Potential… pic.twitter.com/YLYbsd3R04 — Clash Report (@clashreport) July 18, 2026

WATCH: Iranian ballistic missiles fly past Patriot interceptor missiles and hit their targets in Jordan. pic.twitter.com/CfvJO0RjIi — Clash Report (@clashreport) July 18, 2026

КГИР съобщи също за удари по военните бази „Кемп Арифджан“ и „Али ал-Салем“ в Кувейт, които се използват от САЩ. Твърди се, че там е бил унищожен радар.

„Кувейт Петролеум Корпорейшън“ (KPC), държавната нефтена и газова корпорация на Кувейт, съобщи, че Иран е атакувал „един от най-важните нефтени обекти в страната“, причинявайки значителни щети и ранявайки няколко души.

NEW: Kuwait Petroleum Corp reports injuries and significant material damage from repeated Iranian attacks on vital oil sector facilities. https://t.co/wwBgVj8kHY — Clash Report (@clashreport) July 18, 2026

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Иранската революционна гвардия заяви още, че е използвала дронове и ракети, за да атакува „офшорно съоръжение, снабдяващо с гориво американския флот в пристанището на Ахмади - основен нефтен терминал в Кувейт.

От гвардията добавиха също, че са нанесли удар по „място за събиране на вражески бойни самолети в Шейх Иса (Бахрейн)“ и са поразили централата на бахрейнския телекомуникационен и цифров оператор „Бателко“.

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