"Къде да убием Тръмп?": Най-влиятелната иранска агенция обясни подробно във видео

Иранската новинарска агенция Фарс, която е близка до Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (IRGC) и е една от най-влиятелните информационни агенции в страната, публикува в социалните мрежи видео със заглавие "Къде да убием Тръмп?". Видеото беше публикувано и в канала на агенцията в приложението Телеграм.
Видеото показва маршрута, по който кортежът на Доналд Тръмп минава на път за имението му във Флорида "Мар-а-Лаго" и се показват различни точки по трасето.
В същото време билбордове в Техеран показват Доналд Тръмп, лежащ в отворен ковчег, придружено от лозунги, включително фразата "Убиваме Тръмп".
Billboards in Tehran depicted US President Donald Trump lying in an open coffin. The displays carried slogans including the phrase ‘We kill Trump' pic.twitter.com/pcg4PZAK3p— Reuters (@Reuters) July 17, 2026
Провокативното видео на Фарс бе разпространено на фона на призивите на иранското ръководство за отмъщение за смъртта на убития при израелски въздушен удар върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей.
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🇮🇷🇺🇸 "We Will Kill Trump" banner appears in Mashhad— Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 8, 2026
As Khamenei is set to be buried in his hometown of Mashhad today, a "We Will Kill Trump" banner has gone up on Imam Reza Street, the road running past the shrine where he'll be laid to rest, according to Mehr News.
It follows… pic.twitter.com/rV26AOrDRJ