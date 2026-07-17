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"Къде да убием Тръмп?": Най-влиятелната иранска агенция обясни подробно във видео

17 юли 2026, 14:32 часа 483 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Къде да убием Тръмп?": Най-влиятелната иранска агенция обясни подробно във видео

Иранската новинарска агенция Фарс, която е близка до Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (IRGC) и е една от най-влиятелните информационни агенции в страната, публикува в социалните мрежи видео със заглавие "Къде да убием Тръмп?". Видеото беше публикувано и в канала на агенцията в приложението Телеграм. 

Видеото показва маршрута, по който кортежът на Доналд Тръмп минава на път за имението му във Флорида "Мар-а-Лаго" и се показват различни точки по трасето. 

В същото време билбордове в Техеран показват Доналд Тръмп, лежащ в отворен ковчег, придружено от лозунги, включително фразата "Убиваме Тръмп".

Провокативното видео на Фарс бе разпространено на фона на призивите на иранското ръководство за отмъщение за смъртта на убития при израелски въздушен удар върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей.

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Доналд Тръмп война Иран
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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