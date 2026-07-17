Кабинетът "Радев":

И Червено море ли ще е аут за световните доставки? Петролът завършва седмицата със стабилно поскъпване

17 юли 2026, 9:17 часа 468 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
И Червено море ли ще е аут за световните доставки? Петролът завършва седмицата със стабилно поскъпване

Цените на петрола остават силно волатилни в азиатската търговия, след като ескалацията на напрежението между САЩ и Иран засили опасенията за прекъсване на доставките през Ормузкия проток и Червено море. Към 08:45 часа българско време на 17 юли фючърсите на сорта "Брент", който е референтен за Европа, поевтиняха с 20 цента, или 0,24 на сто, до 84,03 долара за барел. Американският лек суров петрол WTI поскъпна с над 20 цента - до малко над 79 долара за барел.

За седмицата двата основни петролни сорта са поскъпнали с близо 12 на сто, предава Reuters. "Брент" е на път да отчете трета поредна седмица на повишение, допълва БТА, докато американският суров петрол – втора.

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Новите удари между САЩ и Иран: пазарите реагират

Пазарите реагират на засилването на военните действия между САЩ и Иран. След нарушаването на примирието между двете страни бяха ограничени част от доставките на петрол през Ормузкия проток, а според източници на Reuters Техеран е поставил в готовност подкрепяното от него движение на хутите в Йемен за евентуално блокиране на корабоплаването през Червено море при удари срещу иранската енергийна инфраструктура - със затваряне на протока Баб ел-Мандеб.

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Снимка: iStock

„Потенциалната заплаха Червено море да се превърне в още една основна точка на прекъсване на доставките допълнително усложнява перспективите пред петролния пазар“, коментира главният пазарен анализатор на „Кей Си Ем Трейд“ (KCM Trade) Тим Уотърър. По думите му - рискът от прекъсване на доставките по два ключови морски маршрута продължава да поддържа висока геополитическата премия в цените на петрола.

Американските сили предприеха нова серия въздушни удари срещу цели в Иран за шеста поредна нощ, съобщи Централното командване на САЩ. Техеран отвърна с ракетни и безпилотни атаки срещу американски военни бази в региона, включително срещу въздушна база в Йордания.

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Междувременно Министерството на отбраната на Катар съобщи, че въоръжените сили на страната са прехванали иранска ракетна атака, а Министерството на вътрешните работи информира, че едно дете е било ранено от шрапнел при операцията по прехващане.

„Сигурността на доставките на петрол остава критичен въпрос. Ако ситуацията не се подобри през следващите няколко седмици, това е сериозен повод за безпокойство“, заяви изпълнителният директор на Международната агенция за енергията Фатих Бирол.

Според анализатори на Ай Джи (IG) - от техническа гледна точка, цената на американския лек суров петрол може да достигне нива от средата на диапазона 80-90 долара за барел, ако се задържи над ключовата подкрепа около средата между 70 и 80.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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