Ученикът среща учителя: Испания и Аржентина, обеденинени от една школа, разделени от мечтата за триумф

Учителят срещу ученика. Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте и треньорът на Аржентина Лионел Скалони ще се изправят един срещу друг във финала на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, след като са стигнали до Ню Джърси по различен път... но винаги ще има едно нещо, което ги свързва. Двамата може да се срещат за първи път край тъчлинията, но историята им не започва тук и сега.

Луис де ла Фуенте и Лионел Скалони: Общо начало с една крайна цел

През 2017 година, докато Скалони беше в период на несигурност след края на кариерата си като играч, той се записа в Испанската федерация, за да изкара лиценз за треньор Именно там за първи път се срещна с Де ла Фуенте, който преподаваше модула по техника и в същото време все още ръководеше испанския отбор до 19 години. Скалони завърши курса с една от най-високите оценки в своя випуск и оттогава не спира да повтаря, че Де ла Фуенте е оказал огромна помощ на него и съучениците му. Връзката между двамата се запазва и до днес.

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Де ла Фуенте е продукт на една система, а Скалони е формиран от специфичната култура в съблекалните на аржентинския футбол. Но те имат много повече общи неща. И двамата станаха селекционери на националните си отбори след периоди, в които футболът сякаш ги беше изоставил, и двамата са изградили отбори, които в своята същност функционират като семейства, с ценности, близки както до спорта, така и до католицизма, който и двамата изповядват. Де ла Фуенте се бори да стане едновременно световен и европейски шампион, докато Скалони е на 90 минути разстояние от защитата на световната си титла.

Ценностите, които двамата треньори налагат

И двамата са изградили отбори, чиято най-голяма сила не е в някой отделен играч, а в доверието, което създава една добре ръководена група. Описанието на Де ла Фуенте от бившия директор на Испанската футболна федерация Фернандо Йеро - "експерт по суровия материал, който има в испанския футбол, и който е изградил едно семейство, в което всички се забавляват" - може да се приложи почти дословно към Аржентина на Скалони. Това са треньори, движени от силата на колектива. И двамата предпочитат приемствеността пред промените.

Де ла Фуенте остана верен на поколението, което тренираше още от тийнейджърските им години, докато Скалони продължи да залага на подкрепящите Лионел Меси съотборници дори след загубата на Аржентина от Бразилия на 1/2-финала на Копа Америка 2019, а те му се отплатиха в рамките на две години на "Маракана" с първата титла на Меси с националния отбор. И двамата, което е показателно, описват едно и също чувство, когато бъдат попитани какво означава успехът с националния отбор. Де ла Фуенте говори за привилегията да видиш хората от твоята страна да се забавляват отново. Скалони непрекъснато споменава зрителите на трибуните, усилията им да следят националния отбор, както и тези, които са останали у дома.

В неделя ученикът и учителят се срещат отново. И те ще си спомнят, а може би и ще споменат, че загубата е част от спорта. Но също така, че победата ще направи още по-невероятно факта, че двама мъже, които някога бяха изгонени от футбола, са успели да се върнат в неговата основна история.

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