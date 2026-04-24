Спорт:

Микел Артета трябва да промени нещо, ако иска Арсенал да спечели титлата

24 април 2026, 17:00 часа 645 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Микел Артета е взел важно решение, за да помогне на играчите си в борбата за титлата във Висшата лига. Преди неделния сблъсък на "Етихад", Арсенал се радваше на 6 точки аванс пред втория в класирането Манчестър Сити, който бе изиграл един мач по-малко. Победата с 2:1 на "гражданите" означаваше, че те ще имат възможност да се изравнят по точки с Арсенал при успех в сряда срещу Бърнли. Отборът на Пеп Гуардиола не бе готов да пропусне шанса си и след победа оглави класирането по отбелязани голове.

Арсенал все още гледа уверено към титлата в Англия

Въпреки че резултатът от неделя не беше фатален удар за надеждите на Арсенал да спечели първата си титла във Висшата лига от сезон 2003/04, той все пак предизвика паника в Лондон. След мача лидерите на "топчиите" Деклан Райс и Мартин Йодегор увериха феновете си, че битката не е приключила и ще се борят докрай. Оптимизмът обаче не е достатъчен. Артета, който не е водил Арсенал до трофей от ФА Къп през 2020 г., трябва да промени нещо, за да се справи с Гуардиола и неговия 6-кратен шампион Сити, който се намира в отлична форма.

Арсенал

Артета дал почивка на футболистите си

В момента Сити и Арсенал са с еднакъв брой точки, победи, равенства, загуби и голова разлика. Това, което отрежда първото място на "гражданите" са трите отбелязани попадения повече. Ако и двата отбора спечелят всички оставащи мачове, те ще завършат с равен брой точки, което означава, че разликата в головете - и вероятно дори отбелязаните и допуснатите - може да реши развоя на събитията. И докато Сити се подготвяше за гостуването си на Бърнли, според медиите на Острова Артета е дал на играчите си два почивни дни, за да се отърсят от случилото се и починат преди домакинския мач срещу Нюкасъл Юнайтед в събота на 25 април. Според информациите тренировките на испанския специалист са били твърде интензивни за този етап от сезона.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Това, на което в Лондон трябва да наблегнат, обаче, е отбелязването на голове. Минимални измъчени победи няма да свършат работи срещу головата машина на Гуардиола. Според The Independent Артета е напомнил на играчите си, че титлата все още е в ръцете им - нещо, което някои може да опишат като позитивизъм или дори заблуда, предвид формата им напоследък. Друга причина за оптимизъм за "артилеристите" е Шампионската лига, като отборът ще се изправи срещу Атлетико Мадрид на 1/2-финала, за да определи съперника си за финала срещу победителя от двубоя между Байерн Мюнхен и Пари Сен Жермен. Ако късметът е на страната на Арсенал, този сезон може да бъде запомнен като емблематична кампания с две титли. Въпреки че инерцията, особено на този етап от кампанията, е огромна, в действителност много малко хора залагат на северните лондончани да спечелят Висшата лига, да не говорим за Шампионска лига, камо ли и двете.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дария Александрова Отговорен редактор
Арсенал Висша лига
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес