"Няма да имат добър финал на сезона": Арсен Венгер избра своя шампион във Висшата лига

Легендарният треньор на Арсенал - Арсен Венгер, даде своята прогноза за оставащите кръгове във Висшата лига, които ще решат развоя на битката за титлата. В момента "артилеристите" заемат първата позиция в класирането със 70 точки. На второ място е Манчестър Сити с 67 пункта, но един изигран мач по-малко. "Гражданите" ще изиграят въпросния двубой срещу Бърнли в сряда и при евентуален успех ще изпреварят Арсенал на върха по голова разлика. Това е възможно, след като през уикенда двата тима, борещи се за титлата, се изправиха един срещу друг на "Етихад".

Арсенал или Ман Сити? Арсен Венгер каза кой ще бъде шампион

В неделя Манчестър Сити прие Арсенал като гост в мач от ключово значение за титлата. Срещата започна трудно за гостите, когато допуснаха Раян Шерки да открие резултата в 16-а минута. Само минута по-късно обаче те успяха да върнат попадение чрез Кай Хаверц, който намери мрежата след фрапантна грешка на Джанлуиджи Донарума. "Гражданите" не бяха готови да се откажат от титлата и след час игра Ерлинг Холанд отбеляза победния гол за 2:1. Загубата бе втора поредна в шампионата за отбора на Микел Артета, което сериозно застраши надеждите им за титлата.

Въпреки това Арсен Венгер остава оптимист, че бившият му тим ще успее да се пребори за трофея. Легендарният французин е убеден, че "артилеристите" показаха достатъчно атакуващ дух на стадион "Етихад", което дава основание да се смята, че все още могат да се наложат над отбора на Пеп Гуардиола в очертаващия се драматичен финал на сезона. Говорейки на благотворително събитие, Венгер изрази мнение, че е малко вероятно Сити да завърши сезона без нито един спънка. Той похвали смелите изяви на креативните звезди на Арсенал и призова отбора да остане фокусиран върху оставащите пет мача.

"Вярвам, че Арсенал ще спечели титлата. Вярвам в това дълбоко. Харесвам атаката на Еберечи Езе, Мартин Йодегор, Кай Хаверц и Нони Мадуеке. Манчестър Сити няма да има добър финал на сезона", категоричен е Венгер. За отбора на Арсенал предстоят срещи с Нюкасъл, Фулъм, Уест Хям, Бърнли и Кристъл Палас. Междувременно тимът ще играе и 1/2-финалните си мачове от Шампионска лига срещу Атлетико Мадрид на 29 април и 5 май. След като Манчестър Сити пътува до Бърнли, ще се изправи срещу Евертън, Брентфорд, Борнемут, Кристъл Палас и Астън Вила.

