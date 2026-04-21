"Няма да имат добър финал на сезона": Арсен Венгер избра своя шампион във Висшата лига

21 април 2026, 18:45 часа 499 прочитания 0 коментара

Легендарният треньор на Арсенал - Арсен Венгер, даде своята прогноза за оставащите кръгове във Висшата лига, които ще решат развоя на битката за титлата. В момента "артилеристите" заемат първата позиция в класирането със 70 точки. На второ място е Манчестър Сити с 67 пункта, но един изигран мач по-малко. "Гражданите" ще изиграят въпросния двубой срещу Бърнли в сряда и при евентуален успех ще изпреварят Арсенал на върха по голова разлика. Това е възможно, след като през уикенда двата тима, борещи се за титлата, се изправиха един срещу друг на "Етихад".

В неделя Манчестър Сити прие Арсенал като гост в мач от ключово значение за титлата. Срещата започна трудно за гостите, когато допуснаха Раян Шерки да открие резултата в 16-а минута. Само минута по-късно обаче те успяха да върнат попадение чрез Кай Хаверц, който намери мрежата след фрапантна грешка на Джанлуиджи Донарума. "Гражданите" не бяха готови да се откажат от титлата и след час игра Ерлинг Холанд отбеляза победния гол за 2:1. Загубата бе втора поредна в шампионата за отбора на Микел Артета, което сериозно застраши надеждите им за титлата. 

ОЩЕ: Призоваха Арсенал да продаде ключов играч, който "не е на себе си" от началото на сезона

Въпреки това Арсен Венгер остава оптимист, че бившият му тим ще успее да се пребори за трофея. Легендарният французин е убеден, че "артилеристите" показаха достатъчно атакуващ дух на стадион "Етихад", което дава основание да се смята, че все още могат да се наложат над отбора на Пеп Гуардиола в очертаващия се драматичен финал на сезона. Говорейки на благотворително събитие, Венгер изрази мнение, че е малко вероятно Сити да завърши сезона без нито един спънка. Той похвали смелите изяви на креативните звезди на Арсенал и призова отбора да остане фокусиран върху оставащите пет мача.

"Вярвам, че Арсенал ще спечели титлата. Вярвам в това дълбоко. Харесвам атаката на Еберечи Езе, Мартин Йодегор, Кай Хаверц и Нони Мадуеке. Манчестър Сити няма да има добър финал на сезона", категоричен е Венгер. За отбора на Арсенал предстоят срещи с Нюкасъл, Фулъм, Уест Хям, Бърнли и Кристъл Палас. Междувременно тимът ще играе и 1/2-финалните си мачове от Шампионска лига срещу Атлетико Мадрид на 29 април и 5 май. След като Манчестър Сити пътува до Бърнли, ще се изправи срещу Евертън, Брентфорд, Борнемут, Кристъл Палас и Астън Вила.

ОЩЕ: Анализът на Боби Борисов: Победата на Сити над Арсенал и състоянието на Ливърпул и Юнайтед (ВИДЕО)

Дария Александрова Отговорен редактор
