"Микел Артета възпрепятства Арсенал по пътя към титлата": Легенда на "артилеристите" с критики към треньора

Битката за титлата във Висшата лига може да се реши още този уикенд. В неделя, 19 април, отборът на Арсенал може да си осигури първи трофей от 22 години насам, ако постигне положителен резултат на стадион "Етихад" срещу отбора на Пеп Гуардиола - Манчестър Сити, който е в отлична форма. Преди началото на мача "артилеристите" са начело в класирането с шест точки аванс, като са изиграли един мач повече от втория Сити. Ако приемем, че "гражданите" спечелят мача си в запас, това би означавало, че те ще бъдат на три точки зад Арсенал при оставащи шест мача.

Ман Сити и Арсенал излизат на терена за титлата

Ако срещата между Арсенал и Сити в неделя завърши наравно, то разликата ще остане същата, но победа на "гражданите" би изравнила точките на двата отбора. Въпреки че все още има солидна преднина, на "Емирейтс" цари напрежение през последните седмици, което стана очевидно, когато "артилеристите" загубиха с 2:1 у дома от Борнемут миналия уикенд. Отборът на Артета също така се задоволи със скучно равенство 0:0 (1:0 като общ резултат) срещу Спортинг Лисабон тази седмица, за да си осигури място на 1/2-финалите на Шампионската лига срещу Атлетико Мадрид. Но преди да насочат вниманието си към европейските си ангажименти, играчите на Арсенал имат шанс да спечелят Висшата лига още тази неделя, въпреки че много бивши играчи смятат, че Сити вече контролира ситуацията.

Легенда на Арсенал отличи негативна черта на Артета

Бившият френски национал и шампион Емануел Пти, например, смята, че една от основните причини за неувереността се дължи на Микел Артета. Той разкри, че не харесва това, че испанецът е твърде нервен през последните седмици и влияе негативно на играчите си: "Ако не спечелят титлата оттук нататък, играчите на Арсенал ще останат травмирани завинаги. Не ми харесва много темпераментът на Микел Артета на пейката. Не ми харесва езикът на тялото му. Същото съм виждал и при Унай Емери понякога. Изглежда нервен, много напрегнат.

Мога да го разбера, защото когато си близо до 1/2-финал в Шампионската лига, това е много важно. Две години поред водиш в класирането на Висшата лига. Така че мога да разбера реакцията ти. Ти си много страстен, имаш това желание да спечелиш нещо, но факт е, че Артета никога не е печелил нещо важно. Казах го преди няколко седмици - най-трудният трофей в кариерата ти е първият. Вижте какво се случи с Пари Сен Жермен, вижте какво се случи с толкова много отбори. Първият трофей е най-важен, защото когато отвориш вратата, знаеш, че можеш да я отвориш. А Артета никога не е отварял вратата като играч."

След сблъсъка в неделя Арсенал ще се изправи срещу Нюкасъл и Фулъм у дома на 25 април и 2 май, преди да гостува на застрашения от изпадане Уест Хям осем дни по-късно. След това "артилеристите" ще се изправят срещу Бърнли на "Емирейтс" в предпоследния кръг от сезона, преди да гостуват на Кристъл Палас в последния кръг.

