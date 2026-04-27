Милан и Юве не решиха битката за топ 4, Интер стъпи накриво

Милан и Ювентус завършиха 0:0 в голямото дерби на 34-тия кръг на Серия А. „Росонерите“ остават трети с 67 точки, докато „Старата госпожа“ е на 4-тото място с актив от 64 пункта. В 38-ата минута гол на Кефрен Тюрам бе отменен заради засада. В началото на втората част Алексис Салемакерс уцели напречния стълб. Към края на срещата ука Модрич и Мануел Локатели, като хъратската легенда напусна терена принудително.

Интер и Торино не се победиха

Преди това Интер се доближи до титлата в Серия А, въпреки че пропиля преднина от два гола и завърши при 2:2 при гостуването си на Торино. С равенството Интер направи разликата с втория Наполи 10 точки. Миланският гранд има 79, а Наполи - 69 точки и при оставащи четири мача до края, още три точки ще потвърдят математически Скудетото за Интер. Футболистите на Торино са 13-и във временното класиране с 41 точки след второто поредно равенство за състава.

Интер поведе в 23-ата минута с попадение на Маркюс Тюрам, след като засече с глава центриране от Федерико Димарко. Две минути след почивката Димарко също имаше възможност да се разпише, но пропусна, но 61-ата Ян Бисек направи аванса на гостите 2:0 отново след центриране на Федерико Димарко. В рамките на девет минути между 70-ата и 79-ата обаче Торино изравни. Джовани Симеоне реализира за 1:2, докато малко по-късно Никола Влашич бе точен от дузпа, отсъдена след намесата на системата за видеоарбитраж-ВАР. Хенрик Мхитарян прати топката в мрежата на домакините в 83-ата минута, но голът не бе признат заради засада и резултатът остана 2:2.

