Лидерът във Втора лига се провали гръмко, но ЦСКА II спъна основния преследвач

26 април 2026, 19:41 часа 403 прочитания 0 коментара
Снимка: FC Dunav Ruse
Дунав Русе допусна изключително изненадваща грешка и отстъпи с 2:3 на Спортист Своге в двубой от 30-ия кръг на Втора лига. "Драконите" поведоха с две попадения в първите седем минути, дело на Радослав Апостолов и Преслав Бачев. “Шоколадите“ обаче стигнаха до пълен обрат. До почивката Юри Пинейро намали изоставането на домакините. В 79-ата минута Васил Димитров изравни, а Пинейро взриви домакинските фенове с красиво изпълнение.

Спортист Своге победи Дунав

За Своге победата беше много важна. Тимът събра 28 точки на 15-ата позиция и се доближи на една от 14-ия, който остава във втория ешалон. Дунав от своя страна записа седми пореден мач без победа. Възпитаниците на Георги Чиликов остават на върха с 62 пункта. Те можеше да бъдат застрашени от основния преследвач Фратрия, но ЦСКА II спъна варненци.

Окачените бутонки

"Армейците" откриха резултата в 16-ата минута чрез Васил Каймаканов, който завърши добро нападение. Не след дълго Мирослав Маринов реализира две бързи попадения, с които домакините обърнаха. До почивката Марк-Емилио Папазов преодоля Игор Мостовей за 2:2. През втората част положения не липсваха. Двамата вратари обаче бяха на ниво.

Резултати от Втора лига

Спортист Своге - Дунав Русе - 3:2 (1:2)

Фратрия - ЦСКА II - 2:2 (2:2)

Етър Велико Търново - Пирин Благоевград 3:2 

Марек Дупница - Беласица Петрич - 2:1 

Миньор Перник - Локомотив Горна Оряховица - 3:0

Севлиево - Вихрен Сандански - 0:4

Янтра Габрово - Спартак Плевен - 2:1

Джем Юмеров Отговорен редактор
Втора лига Дунав Русе Спортист Своге ЦСКА II Фратрия
