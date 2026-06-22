Радар за икономика: Най-важните новини на 22 юни 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 22 юни 2026 г.

"Кошница с грижа" набира скорост: Още вериги се включват в инициативата

Още пет търговски вериги се включват в националната инициатива "Кошница с грижа" в подкрепа на потребителите и на българските производители, съобщиха от правителствена информационна служба. В началото на настоящия месец премиерът Румен Радев обяви началото на стратегическото партньорство между търговските вериги и правителството. Инициативата е с хоризонт от минимум 6 месеца и предвижда отстъпка от най-малко 15% спрямо редовната продажна цена на продукти от първа необходимост.

"Кошница с грижа" набира скорост: Още вериги се включват в инициативата

Снимка: iStock

Работната сила застарява, а кадрите не достигат: БСК бие тревога

Индустриалните сектори изпитват сериозни затруднения с подмяната на застаряващите кадри. Най-тревожна е ситуацията при техническите професии като кранисти, заварчици и механици на промишлено оборудване, където броят на младите специалисти е многократно по-нисък от този на работниците в предпенсионна възраст. Това показва анализ на пазара на труда, разработен от Българската стопанска камара (БСК).

Работната сила застарява, а кадрите не достигат: БСК бие тревога

Иран получи лиценз за продажба на петрол, САЩ поставиха условие за размразяване на активите

Като част от рамковото споразумение между САЩ и Иран Министерството на финансите на САЩ е издало временен 60-дневен общ лиценз, разрешаващ производството, доставката и продажбата на ирански петрол, заяви финансовият министър Скот Бесент. Крайният му срок е 21 август.

Разрешението позволява също така внос в Съединените щати на суров нефт, нефтопродукти и нефтохимически продукти с ирански произход при определени условия. Министерството на финансите заяви в свое изявление, че лицензът не дава право на сключване на сделки, свързани със Северна Корея, Куба или Украйна.

Снимка: Getty Images

Иран получи лиценз за продажба на петрол, САЩ поставиха условие за размразяване на активите

Цената на петрола тръгна в неочаквана посока заради преговорите между САЩ и Иран

Цената на петрола отбеляза спад в понеделник, след като признаците за напредък в преговорите между САЩ и Иран успокоиха опасенията от продължаващи прекъсвания на доставките в Ормузкия проток – ключовия глобален транзитен маршрут за петрол. Към момента на написването на тази статия цената на суровия петрол тип "Брент" бе спаднала с 0,91% до 79,12 долара за барел, докато цената на американския суров петрол тип "Уест Тексас Интермидийт" (WTI) бе спаднала с 0,70% до 75,32 долара за барел. По-ниските цени на суровия петрол отразяват общото настроение на инвеститорите в началото на търговията, след като посредниците от Катар и Пакистан заявиха, че първият кръг от преговорите между САЩ и Иран, насочени към постигане на окончателно споразумение за прекратяване на конфликта, е приключил с "окуражаващ напредък".

Цената на петрола тръгна в неочаквана посока заради преговорите между САЩ и Иран

Еврото започна седмицата без изгледи да тръгне пак нагоре спрямо долара

Курсът на еврото спрямо щатския долар продължава с тенденцията надолу и "флиртува" с психологическата граница от 1,14 към американската валута, което е невиждано от три месеца. Причината е в засилването на щатския долар след решението на Федералния резерв на САЩ да запази лихвите непроменени. В началото на миналата седмица изгледите за разрешаване на петролната криза в Близкия изток подкрепиха европейската валута и тя се котираше на значително по-високи нива. Към края на седмицата обаче се срина до 1,429 на 19 юни, като в същия ден затвори на 1,476.

Еврото започна седмицата без изгледи да тръгне пак нагоре спрямо долара