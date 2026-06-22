Скандален антирекорд и две исторически постижения за Лионел Меси срещу Австрия

Живата легенда на футбола Лионел Меси записа името си под още три рекорда в историята. Аржентинецът счупи върховото постижение за най-много отбелязани голове на световни първенства, след като вкара първия гол за своя отбор в мача от група J срещу Австрия. Така общият му брой попадения достигна 17 в шест футболни турнира. Малко след това той се разписа още веднъж и еднолично оглави класирането с 18 гола. 38-годишният футболист пропусна дузпа по-рано в мача.

Меси вече е №1 на световни първенства и се изравни с две легенди

Иначе Меси изравни рекорда на Мирослав Клозе от 16 гола на световни първенства, като отбеляза хеттрик при победата с 3:0 над Алжир в мача, с който южноамериканската страна започна защитата на титлата си в Северна Америка миналата седмица. Освен че сега стана най-резултатният футболист с 18-е си попадения, аржентинецът изравни и постижения на легендите Жюст Фонтен и Жаирзиньо. И тримата са се разписвали в шест поредни мача на световни финали. В случая Меси се разписа последователно срещу Австралия, Нидерландия, Хърватия и Франция на Мондиал 2022, а сега вкара и на Алжир и Австрия.

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Антирекорд за Меси

По време на мача с Австрия Меси счупи още един рекорд. Той обаче едва ли би се гордял с него. След като пропусна дузпа в началото на срещата, легендата на Барселона се превърна в единственият футболист в историята на световните първенства, който е пропускал три наказателни удара от игра. 38-годишният аржентинец пропусна от бялата точка още в мачовете срещу Исландия на Мондиал 2018, както и в двубоя срещу Полша от 2022 г. Меси вече е и футболистът, който е изпълнил най-много дузпи от игра в историята на световните финали - цели 7 пъти. Това пък е първият нереализиран наказателен удар на Мондиал 2026.

Меси участва на шестото си световно първенство, като първото му беше през 2006 г., а досега има 121 гола в 201 мача за националния отбор. Неговата неизменна форма дава надежда на Аржентина да стане първата страна след Бразилия през 1962 година, спечелила две поредни титли. Меси се разплака след първия си гол срещу Алжир, а по-късно стана ясно, че баща му се възстановява от неуточнено здравословно състояние. Въпреки личните му трудности и проблемите по време на подготовката поради леко нараняване на задната част на бедрото, самото присъствие на Меси вдъхновява съотборниците му.

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