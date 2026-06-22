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Изгря в Левски, пожела го Европа, а днес пише история на Световното

22 юни 2026, 22:50 часа 744 прочитания 0 коментара

"От България до Мондиал 2026" е спортна поредица на Actualno.com, в която разказваме истории на футболисти на Световното 2026, минали през българския футбол.

След като Кабо Верде успя да вземе точка от Испания с нулевото равенство от първия за двете страни мач на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, голяма част от футболната общественост си мислеше, че чудото на "сините акули" се е изчепало. Но те показаха, че имат още воля и след равенството 2:2 с Уругвай са само на точка от класиране на 1/16-финалите. А част от тяхната приказка е и бившата звезда на Левски Гари Родригес.

Гари Родригес игра в Левски само за една година

Гари Родригес е роден в Ротърдам, Нидерландия. Професионалната си кариера започва в Ниската земя през 2009 г. Играе в Германия за една година, след което се завръща в Нидерландия. Там остава до 2013 г., когато срещу 300 000 евро преминава в Левски. И там започва неговият възход. Родригес изигра само един сезон за "сините", в който записа 47 мача.

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Гари Родригес

Родригес се превърна в звезда в Левски

Но за тези 47 мача Гари Родригес отбеляза 21 гола и даде 14 асистенции. Това подпалва списъците с трансферни желания на отборите то Западна Европа. В началото има слухове за Лудогорец, но след това се пренасят на друго ниво. Интерес към крилото има от Англия, Португалия, Испания и други много силни футболни първенства. В крайна сметка Родригес преминава в Елче срещу 600 000 евро през 2014 г.

Гари Родригес играе в много отбори, след като напуска Левски

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След това пътят през различните клубове на Гари Родригес е много дълъг. Той преминава последователно през ПАОК, Галатасарай, Ал Итихад, Фенербахче, Олимпиакос и много други, като най-голямата трансфрна сума, плащана за него, е от арабския клуб и се равнява на 8.99 милиона евро. В момента той играе в Кипър и завърши сезона с 36 мача, 6 гола и 8 асистенции.

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Уругвай - Кабо Верде

Родригес играе за Кабо Верде

През 2013 г. Гари Родригес избра да играе за националния отбор на Кабо Верде, като вече има 61 мача и 9 гола за "сините акули". Африканската страна вече написа история, като се класира за пръв път в историята си на световно първенство. Приказката на Кабо Верде там започна с равенство срещу европейския шампион Испания. А във втория кръг от груповата фаза, "сините акули" доказаха, че геройството им не е било случайност, като спечелиха точка и срещу Уругвай.

Кабо Верде е на точка от елиминациите

Сега Кабо Верде е само на точка от класиране на елиминационната фаза. Ако Испания победи Уругвай в последния мач, а "сините акули" не загубят от Саудитска Арабия, със сигурност ще продължат напред. Гари Родригес не влезе в игра срещу Испания, но беше титуляр срещу Уругвай и най-вероятно ще играе срещу Саудитска Арабия.

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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