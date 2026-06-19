Мъри Стоилов не си поплюва: Гьозтепе пръсна милиони за бразилско острие и уреди бивша звезда на Левски

Гьозтепе продължава активно селекцията си за новия сезон, а наставникът Станимир Стоилов получи още едно сериозно подсилване. Турският клуб официално обяви привличането на бразилския нападател Андре Енрике, който пристига от Гремио и подписа дългосрочен договор за четири години с опция за удължаване с още една.

Бразилецът Андре Енрике подписа дългосрочен договор с Гьозтепе

Според информации в бразилските медии трансферът ще струва на клуба от Измир около 1.5 милиона евро. В сделката са заложени и допълнителни бонуси на стойност 500 хиляди евро, докато Гремио си запазва 10 процента от бъдещ трансфер на футболиста.

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През изминалия сезон Енрике записа 13 мача с екипа на Гремио, а преди това натрупа опит в отборите на Капивариано, Марсилио Диас и Ерсилио Луз. Това е второто официално ново попълнение на Гьозтепе през лятото след привличането на ирландския нападател Синклеър Армстронг. Ръководството на клуба обаче не смята да спира дотук и продължава допълването на отбора преди старта на новия сезон в турската Суперлига.

Очаква се съвсем скоро "жълто-червените" да финализират и трансфера на защитника Ноа Сонко Сундберг. По информация на Gong.bg бившият футболист на Левски вече е подписал договора си с клуба и остава единствено официалното му представяне.

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