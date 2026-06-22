Отстраниха олимпийска вицешампионка за 4 години заради допинг

Едно от забравените лица на женския тенис припомни за себе си, но не по желания начин. Шампионката на Уимбълдън отпреди три години Маркета Вондрушова беше отстранена от професионалния спорт за четири години, след като отказа да се подложи на антидопингов тест. Чехкинята не е предоставила убедително обоснование за отказа, след като през декември в дома ѝ се е явил служител по допинговия контрол. 26-годишната тенисистка е отстранена от всички професионални състезания до 21 юни 2030 г.

Сериозно наказание за Маркета Вондрушова

Това отстраняване на Вондрушова, която е финалистка на Ролан Гарос 2019, олимпийска вицешампионка от Игрите в Токио през 2021 г. и бивша №6 в света, представлява един от най-значимите случаи на допинг в тениса. Досега е имало много малко случаи на играчи, отказали да се подложат на тест, а отказът да се третира толкова строго, колкото и доказано нарушение на антидопинговите правила. Това е в съответствие със структурата на антидопинговите правила, които предвиждат начална санкция от четири години за отказ от тест - същата като началната санкция при положителен резултат.

ОЩЕ: 44-годишната Серина Уилямс ще играе на турнир от Големия шлем, от който има 7 титли

Вондрушова първоначално реагира на инцидента, като публикува снимка на служителя по допинговия контрол в Instagram и намекна, че той не е спазил правилата, тъй като я е посетил извън часа, който тя е посочила съгласно правилата за местонахождението. "Правилата трябва да важат за всички. Дори за тези, които ги прилагат", написа тя. Пред независимия трибунал 26-годишната чехкиня изтъкна, че е страдала от остра стресова реакция, която е затруднила когнитивните ѝ способности и преценката ѝ по време на срещата. Тя също така изтъкна, че инспекторът по допинг контрол не е представил задължителните документи за самоличност и пълномощия.

Вондрушова също така спомена насилственото нападение, на което е била подложена нейната сънародничка Петра Квитова, която беше намушкана от натрапник в дома си, след като е отворила входната врата на непознат: "След това, което се случи с Петра, не приемаме леко непознати на вратата си." Трибуналът стигна до заключението, че доказателствата, представени от Вондрушова, не дават убедителни основания за отказ от теста. В изявление в понеделник тя заяви, че никога не е употребявала допинг и винаги е излизала на корта с чиста съвест. Чехкинята ще има възможност да обжалва констатациите по нейния случай пред Спортния арбитражен съд.

ОЩЕ: Тенисист загуби почти всичките си пари от наградния фонд на Куинс Клъб заради... ругатни (ВИДЕО)