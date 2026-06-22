Иран получи лиценз за продажба на петрол, САЩ поставиха условие за размразяване на активите

Иран се е ангажирал да гарантира свободен и отворен транзит през Ормузкия проток и да допусне инспектори от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ, която е ядреният надзор на ООН) в страната в рамките на споразумение, обсъждано по време на текущите преговори в Швейцария. Това заяви в понеделник, 22 юни, министърът на финансите на САЩ Скот Бесент. „Под ръководството на президента Доналд Тръмп и вицепрезидента Джей Ди Ванс продължаваме да правим света по-безопасен и по-проспериращ“, написа той в социалната мрежа X.

JD Vance:



The Iranians have agreed to invite IAEA inspectors back into their country. pic.twitter.com/riROv2dCtS — Clash Report (@clashreport) June 22, 2026

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60-дневен лиценз за иранския петрол

Като част от рамковото споразумение Министерството на финансите на САЩ е издало временен 60-дневен общ лиценз, разрешаващ производството, доставката и продажбата на ирански петрол, заяви още Бесент. Крайният му срок е 21 август.

Under President @realDonaldTrump and @VP, we continue to make the world safer and more prosperous.



In line with the ongoing productive talks in Switzerland, Iran has committed to free and open transit in the Strait of Hormuz and to permit International Atomic Energy Agency… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) June 22, 2026

Разрешението позволява също така внос в Съединените щати на суров нефт, нефтопродукти и нефтохимически продукти с ирански произход при определени условия.

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Министерството на финансите заяви в свое изявление, че лицензът не дава право на сключване на сделки, свързани със Северна Корея, Куба или Украйна.

Целта е през тези 60 дни да се стигне до финална сделка между САЩ и Иран за мир - такъв срок си дадоха двете страни чрез приета "пътна карта" по време на преговорите в Швейцария в неделя, 21 юни. Тя включва спиране на сраженията на всички фронтове, включително в Ливан, където Израел продължава да води активна военна кампания срещу подкрепяната от иранците шиитска групировка "Хизбула". Израелското ръководство е една от най-големите пречки пред успешното изпълнение на Меморандума за разбирателство, както отчитат не само субективните оценки на големия враг Иран, но и коментарите на американските лидери, а те са най-важният съюзник на Израел в света.

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"Износът на петрол и нефтохимически продукти е освободен от санкции, блокадата е отменена, част от замразените активи са размразени и е стартиран мащабен план за възстановяване и развитие на Иран", обяви след преговорите иранският външен министър Абас Арагчи.

Джей Ди Ванс: Размразяване на активи ще има, ако те се използват за иранците, а не за "тероризъм"

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви същевременно в Бюргенщок, че всяко бъдещо размразяване на ирански активи трябва да се осъществи в рамките на контролиран процес, за да се гарантира, че парите ще бъдат в полза на иранците и няма да финансират "тероризма".

Той каза, че всеки такъв процес би изисквал одобрение от страна на Съединените щати и Катар - един от посредниците в процеса. В Катар се държат най-много от замразените авоари на Техеран. „Ако има замразени ирански активи, които бъдат размразени, тогава ние имаме правото да одобрим този процес“, каза Ванс, цитиран от опозиционната телевизия Iran International. „Катарците също имат правото да одобрят този процес".

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Той заяви, че парите ще бъдат използвани за закупуване на американска соя, царевица и пшеница „в полза на иранския народ“. „Ако някога иранските активи бъдат размразени, те ще послужат за обогатяване на американските фермери и за изхранване на иранския народ. Това е една много, много добра и типична за Тръмп сделка“, добави Джей Ди Ванс.

JD Vance:



What Jared and the Qataris and the entire team accomplished is, to me, a classic Trump deal.



If Iranian assets are ever unfrozen, they are going to make American farmers richer and help feed the Iranian people. pic.twitter.com/lDGFnCOuzK — Clash Report (@clashreport) June 22, 2026